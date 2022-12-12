Известен окончательный состав белорусской сборной по хоккею на Кубок Первого канала

Новости Беларуси. Тренерский штаб сборной Беларуси по хоккею определился с окончательным ростером на Кубок Первого канала, матчи которого будут играться на этой неделе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В окончательный список попали фамилии 28 игроков.

Акцент сделан на молодежь. В финальную заявку попали в том числе лучшие представители минского «Динамо» и бобруйского «Динамо-Шинника». Среди тех, кто будет защищать цвета сборной, – Алексей Колосов, Виталий Пинчук, Сергей Сапего, Егор Клавдиев и многие другие. Первый матч наша дружина проведет в четверг, 15 декабря. В оппонентах будут представители Казахстана. 16 декабря состоится турнир по хоккею три на три. А на воскресенье, 18 декабря, запланирован спарринг со сборной России.