Азаренко уступила Андрееску в первом раунде открытого чемпионата Франции по теннису

Белоруска встречалась с канадкой Бьянкой Андрееску. К сожалению, после удачного первого сета наша теннисистка уступила. Счет по сетам – 6:2, 3:6, 4:6 в пользу оппонентки.

Отметим, накануне стало известно о снятии дуэта Александры Саснович и чешки Линды Фрухвиртовой. Обе теннисистки неудачно провели стартовые матчи в одиночке и приняли решение сняться с турнира в парном разряде. А вот белорусско-бразильский дуэт Ирина Шиманович/Ингрид Мартинс наоборот получили возможность сыграть в паре. Это случилось после снятия тандема Линетт/Ванг.