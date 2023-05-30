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Азаренко уступила Андрееску в первом раунде открытого чемпионата Франции по теннису

30 мая 2023 20:14
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Виктория Азаренко провела стартовый поединок первого раунда открытого чемпионата Франции по теннису, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Азаренко уступила Андрееску в первом раунде открытого чемпионата Франции по теннису-1

Белоруска встречалась с канадкой Бьянкой Андрееску. К сожалению, после удачного первого сета наша теннисистка уступила. Счет по сетам – 6:2, 3:6, 4:6 в пользу оппонентки. 

Отметим, накануне стало известно о снятии дуэта Александры Саснович и чешки Линды Фрухвиртовой. Обе теннисистки неудачно провели стартовые матчи в одиночке и приняли решение сняться с турнира в парном разряде. А вот белорусско-бразильский дуэт Ирина Шиманович/Ингрид Мартинс наоборот получили возможность сыграть в паре. Это случилось после снятия тандема Линетт/Ванг.  

# Теннис # Виктория Азаренко # Бьянка Андрееску # Линда Фрухвиртова # Александра Саснович # Магда Линетт # Фотофакт

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