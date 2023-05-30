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Белорус Георгий Гурциев завоевал серебро чемпионата мира по таэквондо

30 мая 2023 20:03
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Белорусский борец Георгий Гурциев завоевал серебро чемпионата мира по таэквондо, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Напомним, на мировом первенстве в качестве нейтральных атлетов принимают участие 9 белорусских спортсменов.  

Белорус Георгий Гурциев завоевал серебро чемпионата мира по таэквондо-1

Во второй день чемпионата мужчины соревновались в весовой категории до 58 килограммов. Наш спортсмен, начиная со стадии 1/32 финала, побеждал всех своих противников. Таким образом Георгий Гуциев благополучно добрался до финала. В борьбе за золото он противостоял корейцу Ба Джун Се. К сожалению, соперник был сильней, Гуциев уступил и стал обладателем серебряной награды. Эта медаль чемпионата мира стала для белорусского таэквондо первой с 2015 года.  

# Борьба # Георгий Гурциев # Фотофакт

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