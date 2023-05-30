Как определяли призёров Кубка Будущего? Побывали на финальных поединках хоккейного турнира

В шаге от финиша! Хоккеисты сборных Беларуси проводят заключительный поединок Кубка Будущего, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Медальная интрига практически разрешена: золото себе гарантировал «красный» состав российской молодежки. А вот судьба серебряных и бронзовых наград определяется.

Артем Шукалович, корреспондент:

Белорусские дружины уже на льду, именно этот матч подведет черту и итог всего Кубка. Хоть главная интрига уже разрешена, обладатель золотых медалей стал известен днем, это красный состав российской дружины, позиции которого в любом случае останутся незыблемы, медальная интрига еще жива.