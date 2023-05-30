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Как определяли призёров Кубка Будущего? Побывали на финальных поединках хоккейного турнира

30 мая 2023 19:41
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В шаге от финиша! Хоккеисты сборных Беларуси проводят заключительный поединок Кубка Будущего, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Медальная интрига практически разрешена: золото себе гарантировал «красный» состав российской молодежки. А вот судьба серебряных и бронзовых наград определяется.  

Подробностями белорусского дэрби готов поделиться Артем Шукалович.  

Как определяли призёров Кубка Будущего? Побывали на финальных поединках хоккейного турнира-1

Артем Шукалович, корреспондент:  
Белорусские дружины уже на льду, именно этот матч подведет черту и итог всего Кубка. Хоть главная интрига уже разрешена, обладатель золотых медалей стал известен днем, это красный состав российской дружины, позиции которого в любом случае останутся незыблемы, медальная интрига еще жива.  

Определились победители и призеры хоккейного турнира «Кубок Будущего». Подробности здесь.  

# Хоккей # Артем Шукалович # Фотофакт

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