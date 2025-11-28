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В рамках проекта «Спешиал Олимпикс» состоялся турнир по баскетболу для ребят с ограниченными возможностями

28 ноября 2025 18:45
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В Раубичах состоялся турнир по баскетболу для ребят с особенностями психофизического развития в рамках проекта «Спешиал Олимпикс», сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Президентский спортивный клуб, традиционно, поддерживает эту социальную инициативу, благодаря чему спорт открыт для каждого, вне зависимости от возможностей атлетов. 

Продолжит Юлия Силипицкая.

Представители восьми городов, где находятся специализированные учреждения для людей с психофизическими особенностями, заявили свои команды на турнир. Участники были разделены на два дивизиона, борьба  оказалась острой и эмоциональной.

В рамках проекта «Спешиал Олимпикс» состоялся турнир по баскетболу для ребят с ограниченными возможностями -2

Ольга Томукевич, директор по развитию общественного объединения «Спешиал Олимпикс»:
Это стало уже хорошей традицией. Каждый ноябрь ежегодно мы проводим республиканский турнир по баскетболу. Ребята не только вчера, а задолго до турнира пишут о том, что готовятся, присылают видео своих тренировок. И, конечно, вчера мы все были рады этой встрече и тому, что наш турнир опять состоялся. 

В рамках проекта «Спешиал Олимпикс» состоялся турнир по баскетболу для ребят с ограниченными возможностями -4

Спорт – это не только высшее достижение, через спорт люди с ограниченными возможностями могут черпать мотивацию к жизни и адаптироваться в обществе.

В рамках проекта «Спешиал Олимпикс» состоялся турнир по баскетболу для ребят с ограниченными возможностями -6

Георгий Плиско, игрок команды «Руденск»:
Я тренировался два года. Мне нравятся соревнования, ездить и побеждать, а также узнавать больше.

Бесспорно, такие спортсмены нуждаются в поддержке. Президентский спортивный клуб всегда протягивает руку, а люди, которым небезразличны чужие трудности работают в социальных сферах и продвигают интересы – организаторы мероприятий и волонтеры. 

Турнир завершен, но победители здесь все, ведь чтобы выйти на спортивные площадки и начать заниматься нужны и силы и дух, как у этих ребят, причем у каждого. 

# Спортивные соревнования # Баскетбол # Ольга Томукевич

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