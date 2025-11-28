В рамках проекта «Спешиал Олимпикс» состоялся турнир по баскетболу для ребят с ограниченными возможностями

В Раубичах состоялся турнир по баскетболу для ребят с особенностями психофизического развития в рамках проекта «Спешиал Олимпикс», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Президентский спортивный клуб, традиционно, поддерживает эту социальную инициативу, благодаря чему спорт открыт для каждого, вне зависимости от возможностей атлетов.

Продолжит Юлия Силипицкая.

Представители восьми городов, где находятся специализированные учреждения для людей с психофизическими особенностями, заявили свои команды на турнир. Участники были разделены на два дивизиона, борьба оказалась острой и эмоциональной.