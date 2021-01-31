«Раубичи снова приняли этап Кубка мира по фристайлу». Наталья Федорцова о главном спортивном событии недели

Новости Беларуси. Несмотря на требования о переносе, этап Кубка мира по фристайлу все равно прошел в Раубичах под Минском, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Евгений Поболовец, СТВ:

Международная федерация фристайла, несмотря на отсылки к пандемии и якобы имеющиеся вопросы с безопасностью спортсменов, все эти доводы решительно отвергла. Беларусь традиционно качественно подошла ко всем организационным вопросам, и сегодня мы говорим исключительно о спортивной составляющей. В одиночных соревнованиях наши спортсмены были не столь удачны – многим помешала вторая попытка. А вот в парных соревнованиях все сложилось куда более радостно для нас. Золото у дуэтов Анна Гуськова/Анна Деруго и Павел Дик/Станислав Гладченко. Серебро у пары Максим Густик и Андрей Кузьмин. О том, когда родной склон благосклонен, а спорт оказывается важнее политических амбиций отдельных лиц – репортаж Натальи Федорцовой.

Наталья Федорцова, корреспондент:

Восьмой раз в истории и шестой подряд. Раубичи снова приняли этап Кубка мира по фристайлу. Топовые спортсмены из 11 стран мира и трех континентов приехали в эти выходные в Беларусь.

Кубок мира считается одним из важнейших стартов в календаре фристайлистов, поэтому организовать соревнования на высшем уровне – дело не из простых. И это в обычное время. Но второй год подряд белорусы успешно преодолевают квест, который оказывается не под силу многим другим государствам и заставляет отказываться от права проведения международных турниров. Так, в феврале 2020-го мы сражались с весенней погодой и плюсовой температурой. В этот раз природа все сделала сама, но вмешался коронавирус. Вмешался, но не помешал, признаются организаторы. Александр Гребнев об этапе КМ в Раубичах: ещё больше сплотились и сделали всё на очень высоком уровне

Сезон у фристайлистов укладывается в несколько месяцев и в это время спортсмены берегут себя, как могут. Обидно выбыть из стартов по причине травм, вдвойне неприятно – из-за каких-нибудь острых респираторных вирусных инфекций. А сейчас подхватить что-нибудь, особенно коронавирус – дело нехитрое. Поэтому противоэпидемиологические меры мы не только увидели, но и ощутили на себе. Первое – все, кто хоть как-то планировал контактировать со спортсменами, должны были сдать тест на COVID-19. Второе – пустые трибуны. Но и это далеко не все. Павел Дик о мерах безопасности в Раубичах: «Мы в гостинице были единственные. Она была только под нас»

После прохождения всех необходимых медицинских процедур спортсмены добираются до склона, чтобы за считанные секунды показать то, к чему шли не один год. Важно не только чисто выполнить каждый элемент прыжка, но и удачно приземлиться. Большую часть травм фристайлисты получают в момент, когда лыжи касаются снега, поэтому состояние склона должно быть идеальным. В прошлом году пришлось использовать технику, в этом году она тоже была, но больше для подстраховки. На этот раз природа подсобила организаторам.

Станислав Гладченко, победитель в синхронных прыжках на этапе Кубка мира-20/21 в Раубичах:

В этом году зима достаточно снежная выдалась, поэтому, думаю, те, кто готовил склон наш, очень этому рады, что столько снега. И, в принципе, искусственный снег не понадобился.

А вот болельщиков, признаются спортсмены, все же не хватает, но, даже несмотря на новые международные стандарты, организаторы попытались создать атмосферу, в том числе пригласив музыкальный бенд.

Родной склон помог белорусам добиться успехов. В синхронных прыжках сразу три наши пары праздновали успех. Золото у дуэта Анна Гуськова/Анна Деруго и Павел Дик/Станислав Гладченко. Серебро у пары Максим Густик/Андрей Кузьмин. Анна Гуськова: я сделала максимум, всё, что можно было, и я очень довольна своими прыжками

На этапе Кубка мира наши спортсмены остановились в шаге от пьедестала: четвертые места у Анны Гуськовой и Макара Митрофанова. Причем Макар показывает очень хорошие результаты. 17-летний парень наравне конкурирует с топовыми спортсменами, такими как, например, россиянин Максим Буров. В этом сезоне фристайлист выигрывает все этапы Кубка мира, а медаль в Раубичах стала для него юбилейной, пятой. Россиянин Максим Буров на КМ по фристайлу: психологически давит мысль, что пять этапов подряд