«Немного обидно». Результаты лидеров белорусской сборной в гонке преследования Кубка Содружества по биатлону

Новости Беларуси. 17 сентября в рамках Кубка Содружества спортсмены определяли лучших в гонке преследования. У нас – две медали. Динара Алимбекова отличилась серебром, у Антона Смольского – бронза, сообщили в программе «СТВ-Спорт» на СТВ.

Артем Шукалович, СТВ:

Второй соревновательный день в «Раубичах» выдался ветреным. В женской гонке, например, на ноль не отстрелялся вообще никто. Но родные стены помогают – болельщики гонят белорусских атлетов вперед, а те взамен демонстрируют яркий и зрелищный биатлон. И занимают заслуженные места на пьедестале.

Первыми в борьбу традиционно вступили девушки. И лидер белоруской команды Динара Алимбекова смогла взять реванш после спринта, в котором она совсем немного не дотянулась до подиума. Погодные условия были к биатлонисткам беспощадны и вносили свои коррективы. Сильный ветер мешал стрельбе. Каждая из спортсменок была вынуждена преодолеть штрафные круги. И оставалось уповать на скорость ходом. И тут Динара смогла показать класс. Несмотря ни на что, белоруска финишировала второй и завоевала заслуженное серебро.

Динара Алимбекова, серебряная медалистка гонки преследования:

На каждую гонку я выхожу, чтобы проделать максимальный результат, показать стрельбу хорошую и хороший ход на дистанции. Может быть, мне не везде получалось это сделать, но я старалась и знаю, что у нас очень сложное стрельбище в «Раубичах». Та как я здесь провожу очень много времени, очень много тренировок, поэтому здесь мне нужно было показать лучше стрельбу.

А затем успех девушек закрепили парни. И они смогли обуздать стихию. Некоторым даже удалось пройти все огневые рубежи без осечек. Один из них – Никита Лобастов. Но ему не хватило скорости, он финишировал на пятой позиции и попал «в цветы». А вот Антон Смольский долгое время претендовал на вторую золотую медаль. Но стрельба подвела. На заключительной стойке он не смог закрыть две последние мишени. А всего у парня три выстрела мимо. Нагнать соперников уже не вышло. Как итог – бронза. Но добытая в упорной борьбе.

Антон Смольский, бронзовый медалист гонки преследования:

Конечно, хотелось снова победить и ощутить те эмоции, которые ощутил позавчера. Не удалось сохранить лидирующую позицию, гонка довольно сложная, я физически подустал на четвертом круге, и это было видно на моем последнем рубеже. Конечно, немного обидно, что я не удержал лидерство, все-таки есть момент для анализа для дальнейших гонок. И будем настраиваться на дальнейшие победы.