«Немного обидно». Результаты лидеров белорусской сборной в гонке преследования Кубка Содружества по биатлону

Новости Беларуси. 17 сентября в рамках Кубка Содружества спортсмены определяли лучших в гонке преследования. У нас – две медали. Динара Алимбекова отличилась серебром, у Антона Смольского – бронза, сообщили в программе «СТВ-Спорт» на СТВ.
Новости Беларуси. 17 сентября в рамках Кубка Содружества спортсмены определяли лучших в гонке преследования. У нас – две медали. Динара Алимбекова отличилась серебром, у Антона Смольского – бронза, сообщили в программе «СТВ-Спорт» на СТВ.
Артем Шукалович, СТВ:
Второй соревновательный день в «Раубичах» выдался ветреным. В женской гонке, например, на ноль не отстрелялся вообще никто. Но родные стены помогают – болельщики гонят белорусских атлетов вперед, а те взамен демонстрируют яркий и зрелищный биатлон. И занимают заслуженные места на пьедестале.
Первыми в борьбу традиционно вступили девушки. И лидер белоруской команды Динара Алимбекова смогла взять реванш после спринта, в котором она совсем немного не дотянулась до подиума. Погодные условия были к биатлонисткам беспощадны и вносили свои коррективы. Сильный ветер мешал стрельбе. Каждая из спортсменок была вынуждена преодолеть штрафные круги. И оставалось уповать на скорость ходом. И тут Динара смогла показать класс. Несмотря ни на что, белоруска финишировала второй и завоевала заслуженное серебро.
Динара Алимбекова, серебряная медалистка гонки преследования:
На каждую гонку я выхожу, чтобы проделать максимальный результат, показать стрельбу хорошую и хороший ход на дистанции. Может быть, мне не везде получалось это сделать, но я старалась и знаю, что у нас очень сложное стрельбище в «Раубичах». Та как я здесь провожу очень много времени, очень много тренировок, поэтому здесь мне нужно было показать лучше стрельбу.
А затем успех девушек закрепили парни. И они смогли обуздать стихию. Некоторым даже удалось пройти все огневые рубежи без осечек. Один из них – Никита Лобастов. Но ему не хватило скорости, он финишировал на пятой позиции и попал «в цветы». А вот Антон Смольский долгое время претендовал на вторую золотую медаль. Но стрельба подвела. На заключительной стойке он не смог закрыть две последние мишени. А всего у парня три выстрела мимо. Нагнать соперников уже не вышло. Как итог – бронза. Но добытая в упорной борьбе.
Антон Смольский, бронзовый медалист гонки преследования:
Конечно, хотелось снова победить и ощутить те эмоции, которые ощутил позавчера. Не удалось сохранить лидирующую позицию, гонка довольно сложная, я физически подустал на четвертом круге, и это было видно на моем последнем рубеже. Конечно, немного обидно, что я не удержал лидерство, все-таки есть момент для анализа для дальнейших гонок. И будем настраиваться на дальнейшие победы.
После финиша и церемонии награждения Антона и Динару еще долгое время не отпускали болельщики. Фанаты биатлона из Беларуси и России хотели сфотографироваться и взять автографы у спортсменов, которые поднимались на олимпийский пьедестал. Зрители высказывали слова поддержки и желали атлетам успешного выступления в воскресном масс-старте. А Динара даже подарила трехлетней болельщице свою серебряную медаль. Ведь такая народная любовь ценнее наград любого достоинства.