Белорусские самбисты завоевали 11 медалей во второй день чемпионата Европы

В Сербии продолжается чемпионат и первенство Европы по самбо. В турнире принимают участие атлеты из 24 стран. В условиях серьезной конкуренции наши спортсмены продолжают подниматься на пьедестал, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

По итогам второго состязательного дня белорусы стали обладателями 11 наград в 14 весовых категориях у юниоров и юниорок. Таким образом, после двух дней турнира в копилке белорусских самбистов уже 20 наград. Ранее 9 медалей завоевали спортсмены до 18 лет. Комплекты медалей разыгрываются в трех возрастных группах в 51-й весовой категории.