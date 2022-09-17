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Белорусские самбисты завоевали 11 медалей во второй день чемпионата Европы

17 сентября 2022 19:41
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В Сербии продолжается чемпионат и первенство Европы по самбо. В турнире принимают участие атлеты из 24 стран. В условиях серьезной конкуренции наши спортсмены продолжают подниматься на пьедестал, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские самбисты завоевали 11 медалей во второй день чемпионата Европы-1

По итогам второго состязательного дня белорусы стали обладателями 11 наград в 14 весовых категориях у юниоров и юниорок. Таким образом, после двух дней турнира в копилке белорусских самбистов уже 20 наград. Ранее 9 медалей завоевали спортсмены до 18 лет. Комплекты медалей разыгрываются в трех возрастных группах в 51-й весовой категории.

# Спортивные соревнования # Фотофакт

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