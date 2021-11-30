Прямой эфир

В Польше прошёл представительный турнир по стрельбе. Как выступили белорусы?

30 ноября 2021 09:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусские стрелки отлично зарекомендовали себя на представительном турнире в Польше, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В активе нашей сборной сразу несколько медалей. В том числе и золотых.  

В Польше прошёл представительный турнир по стрельбе. Как выступили белорусы?-1

В миксте в пневматическом пистолете не знали равных Виктория Чайка и Абдул-Азиз Курди. А Александра Петрова стала лучшей среди юниорок.  

В Польше прошёл представительный турнир по стрельбе. Как выступили белорусы?-4

Серебряных наград старта удостоились Владислав Оганезов среди взрослых и Иван Казак в турнире подрастающего поколения.  

# Стрельба # Виктория Чайка # Абдул-Азиз Курди # Александра Петрова # Владислав Оганезов # Иван Казак # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лионель Месси снова лучший. Легендарный футболист получил уже 7-й золотой мяч
30 ноября 2021 09:48

Лионель Месси снова лучший. Легендарный футболист получил уже 7-й золотой мяч

Хоккеисты «Гомеля» одолели «Могилёв» в матче экстралиги
29 ноября 2021 20:45

Хоккеисты «Гомеля» одолели «Могилёв» в матче экстралиги

«Люди замотивированы, волна уже начинается». Посмотрите, как развивается белорусский брейк-данс
29 ноября 2021 20:34

«Люди замотивированы, волна уже начинается». Посмотрите, как развивается белорусский брейк-данс