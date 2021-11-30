В Польше прошёл представительный турнир по стрельбе. Как выступили белорусы?

Новости Беларуси. Белорусские стрелки отлично зарекомендовали себя на представительном турнире в Польше, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В активе нашей сборной сразу несколько медалей. В том числе и золотых.
Новости Беларуси. Белорусские стрелки отлично зарекомендовали себя на представительном турнире в Польше, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В активе нашей сборной сразу несколько медалей. В том числе и золотых.
В миксте в пневматическом пистолете не знали равных Виктория Чайка и Абдул-Азиз Курди. А Александра Петрова стала лучшей среди юниорок.
Серебряных наград старта удостоились Владислав Оганезов среди взрослых и Иван Казак в турнире подрастающего поколения.