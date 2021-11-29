«Люди замотивированы, волна уже начинается». Посмотрите, как развивается белорусский брейк-данс
Новости Беларуси. В минувшие выходные, 27 и 28 ноября, в Минске прошел финал чемпионата Беларуси по брейк-дансу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Можно долго спорить: это все-таки вид спорта или же вид искусства. Но факт есть факт: брейкеры дебютируют на Олимпийских играх в Париже в 2024 году.
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Громкая музыка и невероятные па – так вкратце можно описать форум, который состоялся в Минске. В столицу Беларуси приехали сильнейшие танцоры из всех регионов страны и заграничные гости. Отбор был серьезный. Предшествовали финальной стадии квалификационные туры, которые и определили окончательный список участников. Сказалось и то, что брейк-данс теперь официально олимпийский вид спорта. А значит конкуренция и интерес к нему выросли как никогда.
Александра Вавилкина-Качанова, судья соревнований (Россия):
С тех пор, как брейкинг признали олимпийским видом спорта, появляются все новые и новые школы, приходят новые дети, меняется подход к тренировкам, люди замотивированы. Так что я могу сказать, что волна уже начинается.
Брейкинг – молодой и очень зрелищный вид спорта. Он отлично сочетает в себе соревновательность, атлетизм и грациозность танца. А его приверженцам он помогает развиваться всесторонне. Ведь чтобы завоевывать почетные награды, внимание нужно уделять не только технике исполнения, но и артистизму.
Ильнур Баширов, судья соревнований (Россия):
Брейкинг – это уникальный вид танца. И каждый в этом танце находит свое: кто-то находит соревнование, кто-то находит творчество, кто-то находит и то, и другое. И можно реализоваться в этом танце, потому что ты становишься музыкальным, артистичным, сильным, гибким, ты развиваешь очень много качеств. Если ты придешь в гимнастику, то ты будешь развивать определенные качества, если ты придешь на акробатику, то другие качества, а в брейке ты будешь и акробатику, и танцевальность, и музыкальность, и силовые направления, и силу воли. И все вместе, в совокупности взято вместе, только тогда это все сработает.
В Беларуси брейк-данс начал набирать популярность сравнительно недавно, но уже завоевал сердца юных спортсменов, которые упорно тренируются, чтобы выработать свой уникальный стиль и достойно выступать на соревнованиях. Именно индивидуальность и непохожесть танцевальных стилей спортсменов можно назвать изюминкой белорусского брейкинга.
Олег Кузнецов, судья соревнований (Украина):
Мы вчера обсуждали, что в Беларуси очень интересный брейк, потому что все разные, все интересные, стиль как-то так построен, что нет копирования. То есть не копируют движения других танцоров, а какая-то есть индивидуальность, есть какой-то момент особенности. Каждый танцор какой-то разный. Это прямо удивило, что много было ребят, которые были суперинтересные.
Соревнования по брейк-дансу проходили и раньше, но с включением этого вида спорта в олимпийскую программу они вышли на качественно новый уровень. Прошедший чемпионат страны – отличный старт для юных брейкеров, которые смогли получить важный в будущем соревновательный опыт и вживую увидеть выступления зарубежных танцоров. Впереди долгая подготовка и упорные тренировки. Но нет сомнений, что белорусские парни и девушки однажды зажгут сцену и взойдут на пьедестал Олимпийских игр.