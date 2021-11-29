Хоккеисты «Гомеля» одолели «Могилёв» в матче экстралиги

Новости Беларуси. Один матч был сыгран в рамках белорусской экстралиги. В перенесенном противостоянии «Могилев» принимал «Гомель», сообщили в программе «СТВ-Спорт». До этого турнирные пути соперников пересекались дважды, и оба раза сильнее были гости.

Правда, стоит отметить, что легкой прогулки у «Гомеля» никогда не было. Впрочем, мотивации «рысям» было не занимать. Ведь в случае успеха они вплотную подбирались бы к лидирующему трио. В первом периоде голов не было, хотя игровым преимуществом владел фаворит. Во втором снова нули оказались нераспечатанными. И только в последнем отрезке «Гомель» сумел отличиться трижды.

В следующий раз команды чемпионата Беларуси появятся на льду в среду, 1 декабря.