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Хоккеисты «Гомеля» одолели «Могилёв» в матче экстралиги

29 ноября 2021 20:45
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Новости Беларуси. Один матч был сыгран в рамках белорусской экстралиги. В перенесенном противостоянии «Могилев» принимал «Гомель», сообщили в программе «СТВ-Спорт». До этого турнирные пути соперников пересекались дважды, и оба раза сильнее были гости.

Хоккеисты «Гомеля» одолели «Могилёв» в матче экстралиги-1

Правда, стоит отметить, что легкой прогулки у «Гомеля» никогда не было. Впрочем, мотивации «рысям» было не занимать. Ведь в случае успеха они вплотную подбирались бы к лидирующему трио. В первом периоде голов не было, хотя игровым преимуществом владел фаворит. Во втором снова нули оказались нераспечатанными. И только в последнем отрезке «Гомель» сумел отличиться трижды.

В следующий раз команды чемпионата Беларуси появятся на льду в среду, 1 декабря.  

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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