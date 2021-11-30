Прямой эфир

Лионель Месси снова лучший. Легендарный футболист получил уже 7-й золотой мяч

30 ноября 2021 09:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Он снова лучший. Легендарный форвард сборной Аргентины Лионель Месси получил очередной золотой мяч, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Лионель Месси снова лучший. Легендарный футболист получил уже 7-й золотой мяч-1

Нынешняя награда стала уже 7-й в карьере. По итогам голосования, 34-летний футболист набрал 613 очков. Этого оказалось достаточно, чтобы значительно опередить конкурентов.  

Лионель Месси снова лучший. Легендарный футболист получил уже 7-й золотой мяч-4

Вторую сумму баллов набрал нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски. В 2021 году Месси в составе национальной сборной выиграл Кубок Америки и был признан лучшим игроком этого турнира. В составе «Барселоны» он стал обладателем Кубка Испании, а также наколотил больше всего мячей в Ла Лиге.  

# Футбол # Лионель Месси # Роберт Левандовски # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Хоккеисты «Гомеля» одолели «Могилёв» в матче экстралиги
29 ноября 2021 20:45

Хоккеисты «Гомеля» одолели «Могилёв» в матче экстралиги

«Люди замотивированы, волна уже начинается». Посмотрите, как развивается белорусский брейк-данс
29 ноября 2021 20:34

«Люди замотивированы, волна уже начинается». Посмотрите, как развивается белорусский брейк-данс

Футбол. БАТЭ разгромило «Витебск», минское «Динамо» не смогло одолеть «Славию»
29 ноября 2021 20:16

Футбол. БАТЭ разгромило «Витебск», минское «Динамо» не смогло одолеть «Славию»