Лионель Месси снова лучший. Легендарный футболист получил уже 7-й золотой мяч

Он снова лучший. Легендарный форвард сборной Аргентины Лионель Месси получил очередной золотой мяч, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Он снова лучший. Легендарный форвард сборной Аргентины Лионель Месси получил очередной золотой мяч, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Нынешняя награда стала уже 7-й в карьере. По итогам голосования, 34-летний футболист набрал 613 очков. Этого оказалось достаточно, чтобы значительно опередить конкурентов.
Вторую сумму баллов набрал нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски. В 2021 году Месси в составе национальной сборной выиграл Кубок Америки и был признан лучшим игроком этого турнира. В составе «Барселоны» он стал обладателем Кубка Испании, а также наколотил больше всего мячей в Ла Лиге.