Лионель Месси снова лучший. Легендарный футболист получил уже 7-й золотой мяч

Нынешняя награда стала уже 7-й в карьере. По итогам голосования, 34-летний футболист набрал 613 очков. Этого оказалось достаточно, чтобы значительно опередить конкурентов.

Вторую сумму баллов набрал нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски. В 2021 году Месси в составе национальной сборной выиграл Кубок Америки и был признан лучшим игроком этого турнира. В составе «Барселоны» он стал обладателем Кубка Испании, а также наколотил больше всего мячей в Ла Лиге.