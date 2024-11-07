В Омске стартует международный турнир по греко-римской борьбе «Сила традиций»

Международный турнир по греко-римской борьбе «Сила традиций» вскоре стартует в Омске, рассказали в программе «СТВ-Спорт». Пересечь 3,5 тысячи километров, пробыв в дороге более 16 часов, наши парни с хорошим настроением провели предстартовую тренировку.

Вадим Букрей, тренер по греко-римской борьбе училища Олимпийского резерва Минской области:

Настраиваем на борьбу. Команда обновилась. Кто-то первый раз в таких соревнованиях участвует. Может у кого-то есть волнение, но есть и опытные ребята – Васько Кириил, двукратный чемпион, призер Европы, есть команда у нас более-менее .

Традиционно за сутки борцы проходят процедуру взвешивания и жеребьевку. Наши парни попали в третью группу вместе с представителями Сибири, Казахстана и Дальневосточного округа, с которыми и выйдут на первую встречу наши парни. Чтобы продолжить борьбу за награды, необходимо занять первые три позиции в квартете.