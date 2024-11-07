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Молодёжная сборная Беларуси одержала победу над сборной Казахстана на турнире «Кубок будущего»

07 ноября 2024 18:29
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В Санкт-Петербурге стартовал международный турнир по хоккею «Кубок будущего», рассказали в программе «СТВ-Спорт». 

Молодёжная сборная Беларуси одержала победу над сборной Казахстана на турнире «Кубок будущего»-1

В соревнованиях принимают участие молодежные сборные России, Беларуси и Казахстана, а также команда хозяев до 18 лет. В матче-открытии дружина Беларуси одержала победу над сборной Казахстана. 

Первую шайбу на турнире забросил Артур Клопов – после стартового отрезка матча белорусы повели 1:0. На последней минуте второго периода большинство реализовал Артем Гуминюк. А в третьей двадцатиминутке наши ребята забросили еще трижды – отличились Илья Лахнов, Арсений Ковгореня и Алексей Мазур. Хоккеисты Казахстана на излете поединка смогли отквитать две шайбы. Белорусы выиграли 5:2. В пятницу подопечные Андрея Михалева сыграют с юношеской сборной России до 18 лет.

# Хоккей

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