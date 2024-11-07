Молодёжная сборная Беларуси одержала победу над сборной Казахстана на турнире «Кубок будущего»

В соревнованиях принимают участие молодежные сборные России, Беларуси и Казахстана, а также команда хозяев до 18 лет. В матче-открытии дружина Беларуси одержала победу над сборной Казахстана.

Первую шайбу на турнире забросил Артур Клопов – после стартового отрезка матча белорусы повели 1:0. На последней минуте второго периода большинство реализовал Артем Гуминюк. А в третьей двадцатиминутке наши ребята забросили еще трижды – отличились Илья Лахнов, Арсений Ковгореня и Алексей Мазур. Хоккеисты Казахстана на излете поединка смогли отквитать две шайбы. Белорусы выиграли 5:2. В пятницу подопечные Андрея Михалева сыграют с юношеской сборной России до 18 лет.