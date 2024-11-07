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Стали известны соперники женской сборной Беларуси по футболу на групповом этапе Лиги наций

07 ноября 2024 18:42
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Стали известны соперники женской сборной Беларуси по футболу на групповом этапе Лиги наций, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Стали известны соперники женской сборной Беларуси по футболу на групповом этапе Лиги наций-1

Наша команда сыграет с дружинами Финляндии, Сербии и Венгрии. Жеребьевка этой стадии розыгрыша прошла сегодня в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньене. Первые поединки групповой стадии в лиге Б пройдут с 19-го по 26-е февраля следующего года. Прямую путевку в лигу А получит только победитель квартета. Команда, занявшая второе место, примет участие в стыковых матчах.

# Футбол Беларуси

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