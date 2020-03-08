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«В наше время такого не было». Как коронавирус повлиял на большой спорт

08 марта 2020 17:24
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Новости Беларуси. Из-за коронавируса пострадал большой спорт. Так, этап Кубка мира по биатлону в Чехии прошел без зрителей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«В наше время такого не было». Как коронавирус повлиял на большой спорт-1

Елена Зубрилова, многократная чемпионка мира по биатлону:
Такое впервые в мировом биатлоне. Обычно все огромные соревнования мирового уровня проходят с большим количеством зрителей, болельщиков, любителей биатлона. Наверное, спортсмены борются с самими собой, в тишине. В наше время такого не было.

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«В наше время такого не было». Как коронавирус повлиял на большой спорт-4

Международный олимпийский комитет из-за коронавируса мог отменить и Олимпиаду в Токио. К счастью, этого не произошло. А вот квалификации по некоторым видам спорта перенесли на неопределенный срок. К примеру, по гребле, бейсболу, баскетболу 3x3.

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«В наше время такого не было». Как коронавирус повлиял на большой спорт-7

Виктория Меннанова, начальник отдела информации Национального олимпийского комитета Беларуси:
На сегодняшний день речи об отмене или переносе Игр, в целом, не идет. МОК призывает и дальше спортсменов готовиться к главным стартам четырехлетия.

# Коронавирус # Елена Зубрилова # Виктория Меннанова # Фотофакт

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