«В наше время такого не было». Как коронавирус повлиял на большой спорт

Новости Беларуси. Из-за коронавируса пострадал большой спорт. Так, этап Кубка мира по биатлону в Чехии прошел без зрителей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Елена Зубрилова, многократная чемпионка мира по биатлону:

Такое впервые в мировом биатлоне. Обычно все огромные соревнования мирового уровня проходят с большим количеством зрителей, болельщиков, любителей биатлона. Наверное, спортсмены борются с самими собой, в тишине. В наше время такого не было. Отменяются спектакли, рейсы и соревнования. Как коронавирус изменил нашу жизнь

Международный олимпийский комитет из-за коронавируса мог отменить и Олимпиаду в Токио. К счастью, этого не произошло. А вот квалификации по некоторым видам спорта перенесли на неопределенный срок. К примеру, по гребле, бейсболу, баскетболу 3x3. Нет молока и мяса, закрыты учебные учреждения. Жительницы рассказали о ситуации с коронавирусом в Италии