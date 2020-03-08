Прямой эфир

5 тысяч участниц и две дистанции. Как проходит самый красивый забег года Beauty Run 2020 в Минске

08 марта 2020 11:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В честь Международного женского дня в Минске состоялся самый женственный забег в году Beauty Run 2020, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

5 тысяч участниц и две дистанции. Как проходит самый красивый забег года Beauty Run 2020 в Минске-1

Встретить 8 Марта по-спортивному решили 5 тысяч участниц из 85 городов Беларуси, России, Украины, Венгрии, Израиля и Швеции. Для девушек на выбор две дистанции – 2 и 5 километров. Старт был дан у главного корпуса БГУ на проспекте Независимости.

Мария Василевич на забеге Beauty Run 2020: Собрались самые красивые девушки, которые не боятся проявить свою силу духа

5 тысяч участниц и две дистанции. Как проходит самый красивый забег года Beauty Run 2020 в Минске-4

5 тысяч участниц и две дистанции. Как проходит самый красивый забег года Beauty Run 2020 в Минске-6

5 тысяч участниц и две дистанции. Как проходит самый красивый забег года Beauty Run 2020 в Минске-8

Победительницы на каждой из дистанций получат сувениры от Белорусской федерации легкой атлетики, а также денежные призы и подарки. Каждой участнице, добежавшей до финиша, будет вручена медаль и цветы.

Без призов не останутся и болельщики. Организаторы поощрят лучшие команды поддержки. Внимание обратят на креативный подход к созданию плакатов для мам, любимых женщин или девушек.

5 тысяч участниц и две дистанции. Как проходит самый красивый забег года Beauty Run 2020 в Минске-11

5 тысяч участниц и две дистанции. Как проходит самый красивый забег года Beauty Run 2020 в Минске-13

5 тысяч участниц и две дистанции. Как проходит самый красивый забег года Beauty Run 2020 в Минске-15

Впрочем, и сами участницы забега стартовали в непривычной спортивной форме. За самый яркий и необычный образ девушки получат отдельные подарки.

Участницы забега Beauty Run 2020:

5 тысяч участниц и две дистанции. Как проходит самый красивый забег года Beauty Run 2020 в Минске-18

Это оберточная бумага – пломбир. Костюм называется «Сластена». Хотелось выглядеть необычно, креативно.

Костюм из газет «Минск-Новости».

5 тысяч участниц и две дистанции. Как проходит самый красивый забег года Beauty Run 2020 в Минске-21

В прошлом году мы тоже в таком составе были. Мы каждый год бегаем, решили в этом году тоже побежать. Традиция уже такая.

Добавим, Beauty Run – проект традиционный. Каждый год он собирает все большее количество участниц.

«Эта дата является замечательным поводом, чтобы ещё раз поблагодарить». Александр Лукашенко поздравил белорусок с 8 Марта

5 тысяч участниц и две дистанции. Как проходит самый красивый забег года Beauty Run 2020 в Минске-24

5 тысяч участниц и две дистанции. Как проходит самый красивый забег года Beauty Run 2020 в Минске-26

5 тысяч участниц и две дистанции. Как проходит самый красивый забег года Beauty Run 2020 в Минске-28

5 тысяч участниц и две дистанции. Как проходит самый красивый забег года Beauty Run 2020 в Минске-30

5 тысяч участниц и две дистанции. Как проходит самый красивый забег года Beauty Run 2020 в Минске-32

5 тысяч участниц и две дистанции. Как проходит самый красивый забег года Beauty Run 2020 в Минске-34

 

# Спортивный праздник # Мария Василевич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Мария Василевич на забеге Beauty Run 2020: Собрались самые красивые девушки, которые не боятся проявить свою силу духа
08 марта 2020 11:51

Мария Василевич на забеге Beauty Run 2020: Собрались самые красивые девушки, которые не боятся проявить свою силу духа

«Цмоки» третий раз подряд проиграли в Единой лиге ВТБ: «Хочется оправдать все эти ожидания»
07 марта 2020 18:32

«Цмоки» третий раз подряд проиграли в Единой лиге ВТБ: «Хочется оправдать все эти ожидания»

Главный тренер «Гродно-93»: выиграли у своего конкурента за места, это радует. Но «Цмоки» всё равно молодцы
07 марта 2020 18:22

Главный тренер «Гродно-93»: выиграли у своего конкурента за места, это радует. Но «Цмоки» всё равно молодцы