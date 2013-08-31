В Молодечно завершился чемпионат Европы по пляжному волейболу среди игроков до 18 лет. «Золото» взяли россияне

Новости Беларуси. Призеры названы, медали розданы. В Молодечно 31 августа завершился чемпионат Европы по пляжному волейболу среди игроков до 18 лет. И в мужской, и в женской частях соревнований золотые медали достались россиянам. Однако молодечненский старт им запомнится не только титулом.

Дарья Рудых, Надежда Макрогузова, победительницы турнира:

Сомнения были, куда же без этого, мандраж. Тактика тренера помогла.

Стадион хороший, подходит для всех видов пляжного спорта, я думаю. Хорошая организация, все очень хорошо прошло. Я довольна, что это было в Беларуси.

Для начала выступление сборной Беларуси оказалось неплохим. Наши тандемы выбыли из числа соискателей наград в 1/16 финала. Учитывая небольшой соревновательный опыт, этот результат обнадеживает.

В целом, отзывы от турнира только положительные, а ведь Беларусь принимала европейский форум по пляжному волейболу впервые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Багринцев, испольнительный директор Белорусской федерации волейбола:

Нормальное, достойное выступление, учитывая, что на таких соревнованиях и ребята, и девочки первый раз играют. Плюс здесь были команды, которые занимаются пляжным волейболом, популяризируют. Но даже если наши девочки проигрывали, то достойно, в борьбе.