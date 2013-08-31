Прямой эфир

В Молодечно завершился чемпионат Европы по пляжному волейболу среди игроков до 18 лет. «Золото» взяли россияне

31 августа 2013 17:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Призеры названы, медали розданы. В Молодечно 31 августа завершился чемпионат Европы по пляжному волейболу среди игроков до 18 лет. И в мужской, и в женской частях соревнований золотые медали достались россиянам. Однако молодечненский старт им запомнится не только титулом.

Дарья Рудых, Надежда Макрогузова, победительницы турнира:
Сомнения были, куда же без этого, мандраж. Тактика тренера помогла.
Стадион хороший, подходит для всех видов пляжного спорта, я думаю. Хорошая организация, все очень хорошо прошло. Я довольна, что это было в Беларуси.

Для начала выступление сборной Беларуси оказалось неплохим. Наши тандемы выбыли из числа соискателей наград в 1/16 финала. Учитывая небольшой соревновательный опыт, этот результат обнадеживает.

В целом, отзывы от турнира только положительные, а ведь Беларусь принимала европейский форум по пляжному волейболу впервые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Багринцев, испольнительный директор Белорусской федерации волейбола:
Нормальное, достойное выступление, учитывая, что на таких соревнованиях и ребята, и девочки первый раз играют. Плюс здесь были команды, которые занимаются пляжным волейболом, популяризируют. Но даже если наши девочки проигрывали, то достойно, в борьбе.

# Спортивные соревнования # Белорусская федерация волейбола

Другие новости рубрики

Все новости
На чемпионате Европы по пляжному волейболу среди игроков до 18 лет белоруски дошли до 1/16 фнала
30 августа 2013 16:35

На чемпионате Европы по пляжному волейболу среди игроков до 18 лет белоруски дошли до 1/16 фнала

В Молодечно проходит Чемпионат Европы по пляжному волейболу среди юношеских команд
28 августа 2013 15:44

В Молодечно проходит Чемпионат Европы по пляжному волейболу среди юношеских команд

Мария Шарапова отказалась от участия в турнире US Open
22 августа 2013 08:05

Мария Шарапова отказалась от участия в турнире US Open