На чемпионате Европы по пляжному волейболу среди игроков до 18 лет белоруски дошли до 1/16 фнала

Новости Беларуси. Молодечно становится столицей белорусского пляжного волейбола. Здесь в 2013 году появился современный стадион, отвечающий всем международным нормам и требованиям. Обновить объект решили проведением чемпионата Европы среди игроков до 18 лет. Отзывы от турнира только положительные, а ведь Беларусь принимает европейский форум по пляжному волейболу впервые.

Волейбол на песке хорошо знаком людям как пляжная забава. Но вот то, что это олимпийский вид спорта, слышали немногие. В Беларуси пляжный волейбол только начинает развиваться. Помочь нашим спортсменам заявить о себе на международной арене должен новый стадион. Его возведение началось в апреле 2013 года. А уже сегодня здесь соревнуются сильнейшие пляжники континента в возрасте до 18 лет. Быстро – не значит некачественно.

Марис Пекалис, президент жюри (Латвия):

Я приятно удивлен. По-моему, все сделано очень качественно, добросовестно. Стадион построили очень хороший. Видим, что зрители отзывчивые, много зрителей поддерживает своих, конечно. Это нормально. Я думаю, что это первый раз, когда организованы такие европейские соревнования в Беларуси, но надеюсь, что не последние.

Денис Пассинг, координатор Европейской конфедерации волейбола по пляжному волейболу:

Хороший турнир, хороший стадион. Я много видел объектов, но ваш мне особенно понравился. Место живописное, зрителей много. Что касается соревнований, то они проходят на хорошем европейском уровне. Организаторы молодцы.

Несмотря на то, что опыт у наших игроков небольшой, первые успехи уже есть. Белоруски Валерия Бабенко и Виктория Шалаевская дошли до 1/16 финала. При этом девушки значительно моложе остальных участниц. Бабенко – 17 лет, а Шалаевской и вовсе 15. Многие специалисты им прочат хорошее будущее в мировом волейболе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Самодай, главный тренер сборной Украины по пляжному волейболу:

Очень понравились, очень рабочие дети. Они хотят, это видно по ним. Но еще много нужно тренироваться для того, чтобы совершенствовать свое мастерство.

Сергей Данилов, главный тренер сборной Беларуси по пляжному волейболу:

Мы еще молодые, мы еще учимся, мы только начали двигаться, потому что в этих нациях уже годы работают федерации пляжного волейбола. Мы только начали, у нас все впереди. Я вижу очень большое и позитивное развитие наших девчонок и ребят.

Белорусов в турнирной сетке уже не осталось. Однако праздник пляжного волейбола продолжается. Утром 31 августа в Молодечно пройдут полуфиналы, а вечером состоятся «золотые» матчи.