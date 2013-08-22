Мария Шарапова отказалась от участия в турнире US Open

Новости России. Российская теннисистка Мария Шарапова вынуждена отказаться от участия в Открытом чемпионате США по теннису. Спортсменка пропустит последний турнир Большого шлема в сезоне из-за травмы плеча. US Open пройдет в Нью-Йорке с 26 августа по 9 сентября.

Дэвид Бруэр, директор соревнований:

Мы желаем ей скорейшего выздоровления и надеемся, что она сможет прибыть в Нью-Йорк в следующем году.

На своей странице в Facebook Мария призналась, что решение делось ей нелегко. Напомним, Шарапова побеждала на турнирах серии «Большого шлема» четыре раза.

Мария Шарапова, российская теннисистка (запись в Facebook):

Я хочу, чтобы вы знали, что отказ от участия в турнире был для меня действительно трудным решением. Я сделала всё возможное, чтобы восстановиться к соревнованиям после Уимблдона, но мне просто не хватило времени. Я сделала много тестов и получила немало информации, которая говорила об одном – времени для того, чтобы оправиться от травмы мне недостаточно. Я планирую отдохнуть в следующие несколько недель, получив полноценное лечение.

Ранее сообщалось, что на время открытого чемпионата в США, Шарапова собирается поменять фамилию на Шугарпова. Такую пиар-акцию спортсменка придумала с целью продвижения жевательных конфет Sugarpova (дословный перевод – «Сахарная Шарапова»). Как оказалось, процесс изменения фамилии не такой простой, как может показаться на первый взгляд.

Макс Айзенбад, менеджер Марии Шараповой:

Но чтобы взять новую фамилию, Марии пришлось бы менять все документы, а сразу после US Open ей лететь в Японию и Китай, так что это все было бы слишком трудно. Мария заставляет нас, ее команду, придумывать разные небанальные ходы, чтобы раскрутить бренд Sugarpova. Например, в Майами у нас по городу будет ездить стеклянный грузовик, набитый конфетами.



Стоит отметить, история со сменой фамилии Шараповой активно обсуждалась в СМИ, а значит пиар-ход можно считать вполне удачным. Ведь внимание общественности в очередной раз было приковано к персоне Шараповой.

Учитывая плотный график Марии, Макс Айзенбад придумал достаточно эффективный способ проматирования продукции при участии самой спортсменки. Отныне презентация конфет Sugarpova в том или ином городе совпадает с теннисными турнирами. Таким образом, представление бренда уже состоялось в Мельбурне накануне Australian Open, в Париже – на «Ролан Гарросе», в Лондоне – перед Уимблдоном.

Белоруска Виктория Азаренко фаворитом предстоящего US Open считает американку Серену Уильямс. Напомним, в финале турнира в Цинциннати Азаренко обыграла свою принципиальную соперницу американку Серену Уильямс (смотрите видео).