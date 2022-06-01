В минской школе прошёл «Мастер-класс от чемпионов» по дзюдо. Мероприятие посетили известные спортсмены
Новости Беларуси. 1 июня на базе средней школы № 223 Минска был проведен «Мастер-класс от чемпионов», посвященный Дню защиты детей и открытию летней оздоровительной кампании, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Безусловно, высокий статус мероприятию придают его гости – это тренеры национальных сборных по дзюдо и самбо, а также великие чемпионы – Андрей Казусенок, Марина Слуцкая, Александр Котловский и Магомед Рамазанов.
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На мастер-классе дети могли не только воочию увидеть своих кумиров, но и на практике получить неоценимый опыт, который они с успехом смогут использовать в дальнейших тренировках.
Отметим, что пристальное внимание этой школы к развитию спорта уже приносит результат – ее ученики могут похвастаться успехами не только на республиканских соревнованиях, но также и на международных турнирах по дзюдо и самбо.
Геннадий Белявский, директор СШ № 223:
Городская федерация совместно с тренерами впервые, наверное, за всю историю дзюдо проводит именно детское рандори, которое подведет итог нашей работы, покажет, что дзюдо – это не единичный случай, а это массовый сегодня вид, самый красивый вид. Сегодня этот вид требует внедрения именно в школьную программу.
На мастер-классе спортивные мероприятия для детей школы не заканчиваются. Эстафету принимает летняя оздоровительная кампания, которая продлится по 10 июня.