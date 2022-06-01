В минской школе прошёл «Мастер-класс от чемпионов» по дзюдо. Мероприятие посетили известные спортсмены

Марина Слуцкая: большой плюс дзюдо в том, что мы можем из слабого ребенка слепить крепкого человека. Читайте здесь .

Безусловно, высокий статус мероприятию придают его гости – это тренеры национальных сборных по дзюдо и самбо, а также великие чемпионы – Андрей Казусенок, Марина Слуцкая, Александр Котловский и Магомед Рамазанов.

Новости Беларуси. 1 июня на базе средней школы № 223 Минска был проведен «Мастер-класс от чемпионов», посвященный Дню защиты детей и открытию летней оздоровительной кампании, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На мастер-классе дети могли не только воочию увидеть своих кумиров, но и на практике получить неоценимый опыт, который они с успехом смогут использовать в дальнейших тренировках.

Отметим, что пристальное внимание этой школы к развитию спорта уже приносит результат – ее ученики могут похвастаться успехами не только на республиканских соревнованиях, но также и на международных турнирах по дзюдо и самбо.