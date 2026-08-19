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Новости по тегу #Дзюдо

Белорусы завоевали 2 бронзовые медали на открытом Панамериканском чемпионате по дзюдо
19 августа 2026 11:27

Белорусы завоевали 2 бронзовые медали на открытом Панамериканском чемпионате по дзюдо

Григорий Зурначян стал победителем юниорского Кубка Европы по дзюдо
08 августа 2026 17:29

Григорий Зурначян стал победителем юниорского Кубка Европы по дзюдо

Белорусы завоевали четыре медали на международном турнире по дзюдо в Казахстане
13 октября 2025 12:26

Белорусы завоевали четыре медали на международном турнире по дзюдо в Казахстане

Яна Макрецкая стала бронзовым призёром международного турнира по дзюдо в Красноярске
09 августа 2025 12:06

Яна Макрецкая стала бронзовым призёром международного турнира по дзюдо в Красноярске

Золото и серебро – две медали завоевали белоруски в первый день Кубка Европы по дзюдо среди юниоров
02 августа 2025 18:36

Золото и серебро – две медали завоевали белоруски в первый день Кубка Европы по дзюдо среди юниоров

Белорусские дзюдоисты вернулись домой после ЧЕ
01 июля 2025 17:30

Белорусские дзюдоисты вернулись домой после ЧЕ

Славяна Рылкевич выиграла Кубок Азии по дзюдо среди юниоров
26 мая 2025 10:46

Славяна Рылкевич выиграла Кубок Азии по дзюдо среди юниоров

Белоруска Полина Слесаренко стала серебряным призёром международных соревнований по дзюдо в Хабаровске
24 мая 2025 17:56

Белоруска Полина Слесаренко стала серебряным призёром международных соревнований по дзюдо в Хабаровске

Белорусские дзюдоисты допущены до международных турниров с государственной символикой
20 мая 2025 17:23

Белорусские дзюдоисты допущены до международных турниров с государственной символикой

Международная федерация дзюдо допустила белорусов к соревнованиям под государственной символикой
16 мая 2025 20:37

Международная федерация дзюдо допустила белорусов к соревнованиям под государственной символикой

Белорусы остались без наград юниорского ЧМ по дзюдо
05 октября 2024 12:40

Белорусы остались без наград юниорского ЧМ по дзюдо

В Душанбе проходит юниорский чемпионат мира по дзюдо
03 октября 2024 11:09

В Душанбе проходит юниорский чемпионат мира по дзюдо