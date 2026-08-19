Новости по тегу #Дзюдо

В весе до 60 кг у мужчин тройку призеров замкнул Артем Колосов. На старте турнира земляк победил оппонентов из Перу и Бразилии, но в полуфинале уступил атлету из Аргентины. Яна Макрецкая в поединке за место на пьедестале справилась с Шин Чэвон из Республики Корея.
Скопье принимает Кубок Европы по дзюдо среди юниоров.
В соревнованиях в Астане приняли участие более 250 спортсменов из 10 стран.
В поединке за бронзу на татами вышли две представительницы нашей страны – Яна Макрецкая и Полина Слесаренко.
Славяна Рылкевич в финале справилась с сопротивлением турецкой спортсменки и стала победительницей континентального форума.
В Национальном аэропорту триумфаторов встречали представители федерации, Министерства спорта, а также юные болельщики.
Белоруске не было равных в весовой категории до 78 килограммов.
На предварительном этапе турнира она одержала две победы и потерпела одно поражение.
С 1 июня белорусы – полноправные члены интернациональной семьи.
Как отмечается главой ведомства Мариусом Визером, Международная федерация с нетерпением ждет возможности снова приветствовать белорусских спортсменов на татами под государственным флагом, поддерживая многолетние ценности и традиции дзюдо.
Соревнования завершились в Душанбе.
Белорусы пока без медалей.
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