Детский турнир «Кожаный мяч». Футболистки Центрального и Октябрьского районов встретятся в финале

Остался заключительный, четвертый тур, а затем третьего июня состоятся поединки, которые определят победителей и призеров соревнований. Сегодня команда Центрального района буквально разгромила коллектив Ленинского района со счетом 14:1. Юные футболистки из Центрального района досрочно заняли первое место в группе и теперь в пятницу, 3 июня, сыграют в финале с командой Октябрьского района.

Игорь Юртов, тренер команды Центрального района:

Хороший турнир. Каждый год проходит, каждый год на ФК «Минск». Дети довольные, праздник для детей. Я с мальчиками больше работаю, а с девчатами очень тяжело. Дети своеобразны. Где-то попадут мячом в лицо, по голове, они плачут сразу. Надо успокаивать, показывать, как правильно аут выбрасывать. Не все еще все знают. Обучаем. Сербун у нас хорошая девочка, больше всех голов забила, лидер у нас в команде.