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Команды футболисток из Советского и Первомайского районов не смогли выйти в финал турнира «Кожаный мяч»

01 июня 2022 18:53
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Новости Беларуси. В Минске продолжается республиканский турнир среди детей и подростков «Кожаный мяч». Команды девочек 2011-2013 годов рождения, представляющие 9 районов города Минска, уже сыграли три тура, об этом сообщили в программе «СТВ-спорт».  

Команды футболисток из Советского и Первомайского районов не смогли выйти в финал турнира «Кожаный мяч»-1

Остался заключительный, четвертый тур, а затем 3 июня состоятся поединки, которые определят победителей и призеров соревнований. Команда Первомайского района сражалась с соперницами из Советского района. Игра получилась яркой и бойкой, юные спортсменки Первомайского района уступили со счетом 1:4, но они не унывают и теперь будут оспаривать пятые и шестые позиции.  

Команды футболисток из Советского и Первомайского районов не смогли выйти в финал турнира «Кожаный мяч»-4

Владимир Каминский, тренер команды Первомайского района:  
Очень боевая команда. Энергичные, но не все получается, потому что девочки немножко младше по возрасту у нас. Они 2012-го, на год-два они младше, чем остальные. Поэтому приходится настраиваться на следующий год. Будем готовиться, тренироваться, чтобы в следующем году выступить лучше.  

# Спортивные соревнования # Владимир Каминский # Фотофакт

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