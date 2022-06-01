Команды футболисток из Советского и Первомайского районов не смогли выйти в финал турнира «Кожаный мяч»

Новости Беларуси. В Минске продолжается республиканский турнир среди детей и подростков «Кожаный мяч». Команды девочек 2011-2013 годов рождения, представляющие 9 районов города Минска, уже сыграли три тура, об этом сообщили в программе «СТВ-спорт».

Остался заключительный, четвертый тур, а затем 3 июня состоятся поединки, которые определят победителей и призеров соревнований. Команда Первомайского района сражалась с соперницами из Советского района. Игра получилась яркой и бойкой, юные спортсменки Первомайского района уступили со счетом 1:4, но они не унывают и теперь будут оспаривать пятые и шестые позиции.