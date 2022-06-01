Марина Слуцкая: большой плюс дзюдо в том, что мы можем из слабого ребёнка слепить крепкого человека

Мария Слуцкая, тренер женской сборной Беларуси по дзюдо:

Есть такая тенденция, что дети становятся чуть слабее, менее физически развиты, но много зависит от семьи, от того, насколько в семье родители занимаются с ребенком, привлекают ли к спорту детей. В таких семьях, конечно, сразу видно, что уровень физического развития у деток чуть выше. Очень много деток с искривлением осанки, с проблемами зрения. После того как они начинают заниматься и дзюдо в том числе, проблемы постепенно уходят. Несомненно, большой плюс дзюдо в том, что мы можем из немного неподготовленного, слабого ребенка по чуть-чуть слепить крепкого, здорового человека.