Марина Слуцкая: большой плюс дзюдо в том, что мы можем из слабого ребёнка слепить крепкого человека

Новости Беларуси. 1 июня на базе средней школы № 223 Минска был проведен «Мастер-класс от чемпионов», посвященный Дню защиты детей и открытию летней оздоровительной кампании, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. 1 июня на базе средней школы № 223 Минска был проведен «Мастер-класс от чемпионов», посвященный Дню защиты детей и открытию летней оздоровительной кампании, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Безусловно, высокий статус мероприятию придают его гости – это тренеры национальных сборных по дзюдо и самбо, а также великие чемпионы – Андрей Казусенок, Марина Слуцкая, Александр Котловский и Магомед Рамазанов (подробнее здесь).
Мария Слуцкая, тренер женской сборной Беларуси по дзюдо:
Есть такая тенденция, что дети становятся чуть слабее, менее физически развиты, но много зависит от семьи, от того, насколько в семье родители занимаются с ребенком, привлекают ли к спорту детей. В таких семьях, конечно, сразу видно, что уровень физического развития у деток чуть выше. Очень много деток с искривлением осанки, с проблемами зрения. После того как они начинают заниматься и дзюдо в том числе, проблемы постепенно уходят. Несомненно, большой плюс дзюдо в том, что мы можем из немного неподготовленного, слабого ребенка по чуть-чуть слепить крепкого, здорового человека.