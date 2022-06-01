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Марина Слуцкая: большой плюс дзюдо в том, что мы можем из слабого ребёнка слепить крепкого человека

01 июня 2022 21:19
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Новости Беларуси. 1 июня на базе средней школы № 223 Минска был проведен «Мастер-класс от чемпионов», посвященный Дню защиты детей и открытию летней оздоровительной кампании, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Марина Слуцкая: большой плюс дзюдо в том, что мы можем из слабого ребёнка слепить крепкого человека-1

Безусловно, высокий статус мероприятию придают его гости – это тренеры национальных сборных по дзюдо и самбо, а также великие чемпионы – Андрей Казусенок, Марина Слуцкая, Александр Котловский и Магомед Рамазанов (подробнее здесь).

Марина Слуцкая: большой плюс дзюдо в том, что мы можем из слабого ребёнка слепить крепкого человека-4

Мария Слуцкая, тренер женской сборной Беларуси по дзюдо:
Есть такая тенденция, что дети становятся чуть слабее, менее физически развиты, но много зависит от семьи, от того, насколько в семье родители занимаются с ребенком, привлекают ли к спорту детей. В таких семьях, конечно, сразу видно, что уровень физического развития у деток чуть выше. Очень много деток с искривлением осанки, с проблемами зрения. После того как они начинают заниматься и дзюдо в том числе, проблемы постепенно уходят. Несомненно, большой плюс дзюдо в том, что мы можем из немного неподготовленного, слабого ребенка по чуть-чуть слепить крепкого, здорового человека.

# Дзюдо # Андрей Казусенок # Марина Слуцкая # Александр Котловский # Магомед Рамазанов # Геннадий Белявский # Фотофакт

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