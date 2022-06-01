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Форум юных олимпийцев открылся в Москве. Участвуют Беларусь, Армения, Китай, Узбекистан и Россия

01 июня 2022 21:16
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Международный форум юных олимпийцев открылся 1 июня в Москве в Центре гимнастики Ирины Винер-Усмановой, участие в котором также принимают делегации Армении, Беларуси, Китая и Узбекистана, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Форум юных олимпийцев открылся в Москве. Участвуют Беларусь, Армения, Китай, Узбекистан и Россия-1

Более 60 юных белорусских атлетов, представляющие 22 вида спорта, на протяжении двух дней познакомятся с новейшими наработками в области подготовки, психологии, реабилитации, а также антидопинговых программ. Вместе с ними в форуме примут участие титулованные белорусские спортсмены Алла Цупер, Елена Зубрилова и Екатерина Галкина. Семинары для юных спортсменов проведут ведущие российские специалисты в области спортивной подготовки резерва. Также с ними пообщаются представители Олимпийского комитета России и антидопингового агентства.

# Белорусские спортсмены # Алла Цупер # Елена Зубрилова # Екатерина Галкина # Ирина Винер-Усманова # Фотофакт

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