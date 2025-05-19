Сборная Минска стала победителем Кубка Федерации среди спортсменов до 14 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В финальном матче представители столицы нанесли поражение хоккеистам из Витебской области. Хозяева льда забросили одну шайбу в первом периоде. Во втором отрезке соперники по разу огорчили друг друга. В третьей 20-минутке сильнее были уже северяне. Основное время завершилось вничью – 3:3. Но в овертайме минчане дожали противника – 4:3. Обладателями бронзы стали юные хоккеисты из Брестской области.