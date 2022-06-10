После двух туров – один балл. Сборная Беларуси по футболу 10 июня сыграет с Казахстаном

Дела в этом турнире у подопечных Георгия Кондратьева пока не клеятся. После двух туров в нашей копилке один скромный балл. Да и сама игра не радует. Белорусы мало создают у неприятельских ворот. А вот оборонительная линия выглядит довольно неплохо. И лучшее тому свидетельство – один пропущенный гол. Только вот без атаки победить невозможно. Поэтому наставник дружины на предматчевой пресс-конференции анонсировал значительные изменения в составе. К слову, сегодняшний соперник – команда Казахстана – располагает к тому, чтобы наконец прервать безголевую засуху. Еще ни разу в истории мы им не проигрывали. Конечно, не стоит забывать, что на данный момент оппонент лидирует в группе. Но ведь в футболе всегда есть место подвигу и чуду.