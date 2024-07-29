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Алина Горносько выиграла самый престижный вид программы на турнире в Минске

29 июля 2024 13:42
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Лидер национальной команды Беларуси Алина Горносько выиграла самый престижный вид программы (многоборье) на международном турнире «Хрустальная роза», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Алина Горносько выиграла самый престижный вид программы на турнире в Минске-1

Серебро у еще одной белоруски Анастасии Салос, бронза в активе россиянки Арины Ткачук. Горносько солировала и в финалах отдельных видов. Она была лучшей в упражнениях с мячом, булавами, обручем и лентой.

# Спортивные соревнования # Алина Горносько

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