Стали известны результаты «Кубка Дружбы» по хоккею на траве

Стали известны победители и призеры международного турнира «Кубок Дружбы» по хоккею на траве. Главный приз у женщин завоевала национальная дружина Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В финале наши девушки нанесли поражение команде России со счетом 4:3. В мужской части соревнований вне конкуренции была национальная сборная России. В поединке за первое место россияне не оставили шансов команде Беларуси. Разгромная победа со счетом 9:1.