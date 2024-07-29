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Стали известны результаты «Кубка Дружбы» по хоккею на траве

29 июля 2024 13:41
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Стали известны победители и призеры международного турнира «Кубок Дружбы» по хоккею на траве. Главный приз у женщин завоевала национальная дружина Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Стали известны результаты «Кубка Дружбы» по хоккею на траве-1

В финале наши девушки нанесли поражение команде России со счетом 4:3. В мужской части соревнований вне конкуренции была национальная сборная России. В поединке за первое место россияне не оставили шансов команде Беларуси. Разгромная победа со счетом 9:1.

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