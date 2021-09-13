В Минске завершился турнир на призы Александра Медведя. У белорусских борцов 20 медалей

В последний день белорусы завоевали 12 наград. Золото у мужчин выиграли Андрей Бекренев в весовой категории до 62 килограммов, Омаргаджи Магомедов в весе до 92 килограммов и Денис Хроменков в категории до 125 килограммов. В состязаниях женщин не было равных Веронике Ивановой. Серебро на счету Анны Воробьевой, Надежды Буланой и Надежды Драгуновой.