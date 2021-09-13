Прямой эфир

В Минске завершился турнир на призы Александра Медведя. У белорусских борцов 20 медалей

13 сентября 2021 12:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 12 сентября завершился юбилейный Международный турнир по вольной борьбе на призы трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Минске завершился турнир на призы Александра Медведя. У белорусских борцов 20 медалей-1

В последний день белорусы завоевали 12 наград. Золото у мужчин выиграли Андрей Бекренев в весовой категории до 62 килограммов, Омаргаджи Магомедов в весе до 92 килограммов и Денис Хроменков в категории до 125 килограммов. В состязаниях женщин не было равных Веронике Ивановой. Серебро на счету Анны Воробьевой, Надежды Буланой и Надежды Драгуновой.

В Минске завершился турнир на призы Александра Медведя. У белорусских борцов 20 медалей-4

Бронзовые награды у Ислама Гусейнова, Даниила Амельянчика, Юлии Писаренко, Натальи Бельской и Натальи Ланько. В предыдущие дни белорусская команда выиграла восемь медалей различного достоинства. Участие в состязаниях на призы Александра Медведя принимали около 200 атлетов из 9 стран.

# Борьба # Наталья Бельская # Наталья Ланько # Анна Воробьева # Ислам Гусейнов # Юлия Писаренко # Даниила Амельянчик # Надежда Булана # Надежда Драгунова # Александр Медведь # Вероника Иванова # Андрей Бекренев # Омаргаджи Магомедов # Денис Хроменков # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Футболисты БАТЭ в чемпионате Беларуси на выезде обыграли «Сморгонь»
13 сентября 2021 12:16

Футболисты БАТЭ в чемпионате Беларуси на выезде обыграли «Сморгонь»

«Звёзды будут. Самое главное – это тренер». Владимир Базанов о развитии белорусского футбола
12 сентября 2021 21:14

«Звёзды будут. Самое главное – это тренер». Владимир Базанов о развитии белорусского футбола

Доктор наук из Оксфорда вывел формулу для определения лучшего футболиста в истории. Рассказываем об интересных событиях в мире спорта
12 сентября 2021 21:00

Доктор наук из Оксфорда вывел формулу для определения лучшего футболиста в истории. Рассказываем об интересных событиях в мире спорта