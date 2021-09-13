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Футболисты БАТЭ в чемпионате Беларуси на выезде обыграли «Сморгонь»

13 сентября 2021 12:16
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Новости Беларуси. В матче 22-го тура чемпионата Беларуси по футболу «Сморгонь» на домашнем стадионе уступила борисовскому БАТЭ – 1:3, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Футболисты БАТЭ в чемпионате Беларуси на выезде обыграли «Сморгонь»-1

На 21-й минуте счет в матче открыл Павел Нехайчик, забив гол в ворота «Сморгони». Вслед за ним отличился и Яков Филипович. Однако на 41-й минуте хозяева все же отыгрывают один гол. Но это никак не повлияло на борисовчан.

Футболисты БАТЭ в чемпионате Беларуси на выезде обыграли «Сморгонь»-4

В конце первого тайма гости увеличивают счет. Вторую часть игры команды сыграли без голов.

Футболисты БАТЭ в чемпионате Беларуси на выезде обыграли «Сморгонь»-7

Полная картина игрового дня – на экране.

# Футбол Беларуси # Яков Филипович # Павел Нехайчик # Фотофакт

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