Футболисты БАТЭ в чемпионате Беларуси на выезде обыграли «Сморгонь»

На 21-й минуте счет в матче открыл Павел Нехайчик, забив гол в ворота «Сморгони». Вслед за ним отличился и Яков Филипович. Однако на 41-й минуте хозяева все же отыгрывают один гол. Но это никак не повлияло на борисовчан.