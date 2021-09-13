Футболисты БАТЭ в чемпионате Беларуси на выезде обыграли «Сморгонь»

Новости Беларуси. В матче 22-го тура чемпионата Беларуси по футболу «Сморгонь» на домашнем стадионе уступила борисовскому БАТЭ – 1:3, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В матче 22-го тура чемпионата Беларуси по футболу «Сморгонь» на домашнем стадионе уступила борисовскому БАТЭ – 1:3, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На 21-й минуте счет в матче открыл Павел Нехайчик, забив гол в ворота «Сморгони». Вслед за ним отличился и Яков Филипович. Однако на 41-й минуте хозяева все же отыгрывают один гол. Но это никак не повлияло на борисовчан.
В конце первого тайма гости увеличивают счет. Вторую часть игры команды сыграли без голов.
Полная картина игрового дня – на экране.