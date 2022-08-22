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В Минске завершился республиканский турнир по пляжному волейболу «Солнечный мяч»

22 августа 2022 14:46
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Новости Беларуси. В Минске завершился республиканский турнир по пляжному волейболу среди детей и подростков «Солнечный мяч», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Участие в старте приняли 64 пары атлетов из 12 городов Беларуси. Сильнейших парней и девушек определяли в двух возрастных категориях.

В Минске завершился республиканский турнир по пляжному волейболу «Солнечный мяч» -1

В младшей группе у мальчиков викторию праздновала пара Максима Никифорова и Ивана Соколовского из Верхнедвинска, а у девочек победу одержал дуэт из Могилева Ксения Бруцкая и Елизавета Станкевич. У старших парней на первую ступень пьедестала поднялись гомельские игроки Павел Немцов и Елисей Чварков, а у девушек трофей завоевала команда из Барановичей в составе Виктории и Дарьи Столяр.

Завершился «Солнечный мяч» церемонией награждения, а каждый участник старта получил в подарок от Президентского спортивного клуба экипировку для занятий пляжным волейболом.

«Желающих все больше». Подробнее о том, как проходили соревнования по волейболу среди детей и подростков «Солнечный мяч», читайте здесь.

# Волейбол # Ксения Бруцкая # Павел Немцов # Елисей Чварков # Елизавета Станкевич # Максим Никифоров # Иван Соколовский # Дарья Столяр # Виктория Столяр # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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