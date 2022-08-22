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БАТЭ минимально обыграл «Днепр» в ЧБ по футболу. Как сыграли другие клубы?

22 августа 2022 13:24
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Новости Беларуси. В рамках 18-го тура чемпионата Беларуси по футболу 21 августа состоялись очередные матчи. БАТЭ дома минимально обыграл могилевский «Днепр» – 2:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Счет в поединке на 26-й минуте открыли хозяева – гол в свой актив записал Владислав Малькевич. Через несколько минут гости, благодаря мячу Романа Волкова, сравняли цифры на табло. Вырвать победу борисовчанам удалось уже под занавес противостояния. Точным ударом из-за пределов штрафной отметился Артем Шуманский.

БАТЭ минимально обыграл «Днепр» в ЧБ по футболу. Как сыграли другие клубы?-1

Также свои встречи провели еще четыре коллектива. «Динамо-Минск» и «Славия» сыграли вничью – 0:0, а «Шахтер» минимально победил «Ислочь» – 1:0. Для солигорчан это пятая виктория кряду. В турнирной таблице они сравнялись по очкам с БАТЭ.

# Футбол Беларуси # Владислав Малькевич # Роман Волков # Артем Шуманский # Фотофакт

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