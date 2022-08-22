БАТЭ минимально обыграл «Днепр» в ЧБ по футболу. Как сыграли другие клубы?

Новости Беларуси. В рамках 18-го тура чемпионата Беларуси по футболу 21 августа состоялись очередные матчи. БАТЭ дома минимально обыграл могилевский «Днепр» – 2:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Счет в поединке на 26-й минуте открыли хозяева – гол в свой актив записал Владислав Малькевич. Через несколько минут гости, благодаря мячу Романа Волкова, сравняли цифры на табло. Вырвать победу борисовчанам удалось уже под занавес противостояния. Точным ударом из-за пределов штрафной отметился Артем Шуманский.

Также свои встречи провели еще четыре коллектива. «Динамо-Минск» и «Славия» сыграли вничью – 0:0, а «Шахтер» минимально победил «Ислочь» – 1:0. Для солигорчан это пятая виктория кряду. В турнирной таблице они сравнялись по очкам с БАТЭ.