«Столица» разгромила косовский «Личени» в Лиге чемпионов

Белорусская дружина отправила в ворота соперников шесть мячей. Дублем отметился Александр Умпирович. Оппоненты смогли ответить лишь дважды. В пассиве подопечных Александра Чибисова было два проигрыша. Ранее минчане уступили польскому «Пясту» 1:6 и датскому «Гентофте» 3:4. К сожалению, «Столица» не смогла пробиться в элитный раунд.