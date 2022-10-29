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«Столица» разгромила косовский «Личени» в Лиге чемпионов

29 октября 2022 19:12
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«Столица» разгромно обыграла косовский «Личени» в заключительном матче основного раунда Лиги чемпионов по мини-футболу,  сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Столица» разгромила косовский «Личени» в Лиге чемпионов-1

Белорусская дружина отправила в ворота соперников шесть мячей. Дублем отметился Александр Умпирович. Оппоненты смогли ответить лишь дважды. В пассиве подопечных Александра Чибисова было два проигрыша. Ранее минчане уступили польскому «Пясту» 1:6 и датскому «Гентофте» 3:4. К сожалению, «Столица» не смогла пробиться в элитный раунд.

# Футбол # Александр Чибисов # Фотофакт

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