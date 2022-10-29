Девиз турнира «Побеждать вопреки!» стал реальным. С какими результатами выступили белорусы на «Силе традиций»?

Турнир «Сила традиций» завершен. Главный трофей над головой подняла команда Южного федерального округа, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Ценители классической борьбы стоя приветствовали всех участников, которые подарили незабываемые эмоции, красивую борьбу и надежду на то, что «Сила традиций» вернется снова. Юлия Силипицкая – из Новосибирска с последними новостями.

Юлия Силипицкая, корреспондент:

Второй соревновательный день, он же заключительный, по накалу страстей превзошел все ожидания. В групповом раунде юные атлеты демонстрировали недетскую борьбу, ведь на кону стояли места в главных стартах. Белорусы поставили себе высокую планку и шли к намеченной цели. Четвертый раунд выдался валидольным. Восточная Сибирь, благословленная трехкратным олимпийским чемпионом Александром Карелиным, стремилась к малому финалу всеми силами. Наши парни со старта просели, но один из девизов турнира «Побеждать вопреки!» стал реальным. И белорусы превзошли самих себя. Итоговый счет 6:6 позволил нашим парням взять путевку в поединок за бронзу.

Юлия Силипицкая:

Основной посыл турнира – это, конечно же, дружба, парни прочувствовали не только эмоции победы, они всецело и полностью поглотились в атмосферу, где самое важное – это чувство плеча и поддержка. Будем надеяться, что сегодняшние ребята, которые выступают на «Силе традиций», – это наша золотая молодежь, России и Беларуси, которая когда-нибудь прославит наши страны на Олимпийских играх.

12 поединков подряд, начиная от малого веса и заканчивая тяжелым, пролетали молниеносно. На ковре взлетали руки рефери то красным, то синим. Белорусы попали на очень грозного соперника. Команда Северного Кавказа метила в дамки, но угодила на наших. Они были неудержимы.

Алимидед Исмаилов, старший тренер команды Северо-Кавказского федерального округа (Дагестан):

Развита в Беларуси греко-римская борьба, вольная борьба очень сильно. Где бы вы ни находились, борцы – очень сильная, дружная семья. Большая дружная семья. Куда бы вы ни поехали, в какую бы страну, республику, можно позвонить, встретить, в гости сходить. Никаких проблем, где бы ни находились. В других видах спорта, вольная борьба, греко-римская, спортивная борьба, – это очень дружная семья одна большая.

В результате поединки завершились со счетом 2:10. У белорусов четвертое место. Наши парни не раз побеждали в наших схватках и стали любимчиками публики. Пусть они остановились в шаге от пьедестала, зато вынесли уроки.

Илья Буров, спортсмен юношеской сборной Беларуси по греко-римской борьбе:

В первую очередь я понял, что не стоит никого бояться, кто бы он ни был, русский, другой национальности, некого бояться.

Кирилл Валенский, чемпион первенства Европы по греко-римской борьбе:

Самым главным для меня было выиграть все схватки, которые у нас были. Я выиграл все пять схваток, доволен своим результатом.

Максим Бродяк, спортсмен юношеской сборной Беларуси по греко-римской борьбе:

Было очень интересно, сложно, не сильно сложно, можно было выигрывать, но чуть-чуть надо набрать физухи и чуть-чуть морально себя настраивать получше.