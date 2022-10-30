«Стараются и рвутся в бой». Как белорусы показали себя в российской волейбольной молодёжной лиге?

Артем Шукалович, корреспондент:

Российская молодежная волейбольная лига для белорусских коллективов турнир не новый. Были у нас и золотые медали данного первенства. В позапрошлом году отличился дублирующий состав «Минчанки». А в нынешнем сезоне наших спортсменов в чемпионате стало еще больше. Нашу страну здесь представляют две юниорские сборные: мужская и женская.

Участие в регулярном чемпионате сборных, пусть и юниорских, – явление не самое частое. Ранее парни в Молодежной лиге не играли. Зато серьезную конкуренцию российским коллективам составляли девушки. Выступления национальных команд на данном старте должно усилить нашу молодежь и заложить крепкий фундамент их будущей взрослой карьеры.

Алла Тетерина, генеральный секретарь Белорусской федерации волейбола:

Национальные команды отстранены от участия, от всех официальных соревнований, а практику нужно получать. И мы решили договориться с Российской Федерацией, они нам это разрешили, именно представлять сборными командами. Во-первых, это практика, во-вторых, все время играешь с сильным соперником, все время тебя держат в напряжении. Я думаю, что год-два, и мы получим очень хороший резерв. Парни отыграли уже два этапа. Второй из которых стал для них домашним. Все поединки проходили при поддержке родных трибун, которые гнали ребят вперед. Да и сами юные волейболисты не хотят прохлаждаться.

Андрей Михневич, главный тренер мужской юниорской сборной Беларуси по волейболу:

Конечно, они заряжены. У них желания много. Это колоссальная польза на самом деле, потому что таких турниров мы нигде не встречаем, так как международных мероприятий для нас нет. И это уникальный случай, когда мы можем отыграть с очень сильными соперниками на высоком уровне и показать свой волейбол, учиться у них и двигаться дальше. Для юношей нынешний сезон стал дебютным в Молодежной лиге. Волейболисты такому опыту рады. Соревнуясь, они учатся новому и получают удовольствие.

Данила Болгов, игрок мужской юниорской сборной Беларуси по волейболу:

Мне нравятся соперники, мы все примерно одного уровня, соперники хорошие. У кого подача хорошая, у кого прием, у кого все. Много можно получить полезного опыта.

Андрей Медведев, игрок мужской юниорской сборной Беларуси по волейболу:

Мне интересно. Я рад, что меня пригласили сюда. Это опыт и возможности новые. Девушки к участию в российском турнире уже привыкли. Правда, до нынешнего сезона за медали в нем боролась не сборная, а дублирующая команда «Минчанки». Юниорки с новыми силами доказывают, что завоеванные ранее белорусками медали не случайность.

Артем Горемыкин, главный тренер женской юниорской сборной Беларуси по волейболу:

Стараются и рвутся в бой. Для них это, можно сказать, шанс вырасти дальше в игроков, когда с сильными командами играешь, ты проверяешь свой уровень. И это как раз то, что нужно для них. А сами волейболистки рады возможности посоревноваться с сильными оппонентками.

Любовь Светник, игрок женской юниорской сборной Беларуси по волейболу:

В Молодежную лигу всегда играть очень интересно, соперники достойные. Впечатление очень хорошее.

Варвара Кузьмина, игрок женской юниорской сборной Беларуси по волейболу:

По Беларуси, допустим, во втором дивизионе играла, там не такой уровень. Приходится достаточно собираться, настраиваться на игры и показывать хороший результат. Сейчас девушки в том возрасте, когда им предстоит сделать, возможно, главный выбор в своей жизни – идти за мечтой и становиться профессионалом или оставить спорт лишь увлечением. Однако у некоторых на этот вопрос уже готов четкий ответ.