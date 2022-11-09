В Минске торжественно открыли скалодром и несколько тиров

Новости Беларуси. На территории Национального стадиона «Динамо» открыли скалодром и несколько тиров. Эти спортивные объекты призваны способствовать популяризации олимпийских дисциплин – скалолазания и пулевой стрельбы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Никита Логунов из своих 23 лет 17 занимается скалолазанием. За свою карьеру он уже стал мастером спорта и победителем крупных международных стартов.

Никита Логунов, мастер спорта по скалолазанию:

Лазил по деревьям, чтобы не покалечиться, меня отдали в скалолазание. Этот кусочек скалодрома называется «скорость» – дисциплина по скорости. Эта трасса эталонная во всем мире.

Открыв в центре столицы современный скалодром, городские власти вдохнули жизнь в относительно новую для белорусов дисциплину. Скалодром представляет площадку с олимпийской трассой. Высота трассы составляет 15,5 метра. Общая площадь зала – 320 квадратных метров, а общая площадь самого тренажера огромна – 1 200.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Действительно уникальный объект, потому что мы совместили два вида спорта. Очень хороший скалодром, который создан по самым современным меркам. Действительно он является уникальным объектом, единственный такой у нас в стране, и поклонников много этого вида спорта, которые с самого маленького возраста занимаются этим видом спорта. И, конечно же, это тир, который очень востребован. Очень много молодых людей у нас в стране хотят заниматься этим видом спорта, и мы создали, я думаю, хороший объект, который позволит любителям пулевой стрельбы профессионально заниматься.

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Республики Беларусь:

Второй момент, очень важный, что сегодня у нас скалодром свой появился такого уровня. Если взять данный вид спорта, который включен уже в олимпийскую программу, у нас появляется новая перспектива.

Более широкими становятся олимпийские перспективы для белорусов не только в скалолазании, но и в пулевой стрельбе. В составе нового здания открыли и пять отдельных тиров. А это значит, что на фундаменте мощных стрелковых традиций у нас могут появиться и новые звезды.

Виктория Чайка, главный тренер сборной Беларуси по пулевой стрельбе:

Поскольку у нас всего один-два тира и то в не очень хорошем состоянии, один в процессе реконструкции, второй просто нуждается в ремонте, открытие такого комплекса, большого, красивого, уютного, теплого, думаю, будет способствовать развитию пулевой стрельбы в нашем городе.