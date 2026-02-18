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Новости по тегу #Марина Новицкая

Акцент на молодёжь! В Витебске прошло заседание итоговой коллегии идеологического актива региона
18 февраля 2026 17:03

Акцент на молодёжь! В Витебске прошло заседание итоговой коллегии идеологического актива региона

В Минске стартовало первенство Беларуси по стоклеточным шашкам
31 марта 2025 19:50

В Минске стартовало первенство Беларуси по стоклеточным шашкам

В Витебске стартовал День молодёжи в рамках фестиваля «Славянский базар»
13 июля 2024 13:27

В Витебске стартовал День молодёжи в рамках фестиваля «Славянский базар»

Они родили деток прямо в День народного единства. Что чувствуют мамы – спросили у них
19 сентября 2022 10:10

Они родили деток прямо в День народного единства. Что чувствуют мамы – спросили у них

Конкурс дизайн-проекта от компании «Жилстройкомплект»: как создаётся проект детской комнаты для Александры?
05 января 2017 07:26

Конкурс дизайн-проекта от компании «Жилстройкомплект»: как создаётся проект детской комнаты для Александры?

Компания «ЖилСтройКомплект» проводит конкурс на создание комнаты мечты для 10-ти летней Саши
14 декабря 2016 07:19

Компания «ЖилСтройКомплект» проводит конкурс на создание комнаты мечты для 10-ти летней Саши

Делегаты V ВНС в Минске: «Очень много в системе ЖКХ делается для людей»
21 июня 2016 07:48

Делегаты V ВНС в Минске: «Очень много в системе ЖКХ делается для людей»

«Рыцари в юбках». Фильм телеканала СТВ об индорхоккее и женской сборной Беларуси на чемпионате мира-2015 в Лейпциге
02 марта 2015 12:53

«Рыцари в юбках». Фильм телеканала СТВ об индорхоккее и женской сборной Беларуси на чемпионате мира-2015 в Лейпциге