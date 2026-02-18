Новости по тегу #Марина Новицкая

Консолидировать ресурсы, расширить присутствие в медиасреде и выстроить более эффективное взаимодействие с аудиторией. Решение озвучено по итогам коллегии идеологического актива региона с участием Владимира Перцова.
За звание сильнейших борются более 50 талантливых ребят в возрасте от 10 до 20 лет, которые прошли областной отбор.
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