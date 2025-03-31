Александра Саснович вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Испании

Александра Саснович вышла в 1/8 финала челленджера в Испании, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусская теннисистка в двух сетах одолела менее рейтинговую спортсменку, представительницу Италии – Джорджию Педоне, у которой 213-я строчка планетарного топа. И если в первой партии наблюдалась довольно плотная борьба, то во второй Александра выглядела более уверенно. Как итог виктория с результатом – 6-4, 6-3. Матч продолжался 1 час 37 минут. Следующей соперницей Саснович станет победительница пары Далма Галфи – Кейтлин Кеведо.