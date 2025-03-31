Прямой эфир

Александра Саснович вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Испании

31 марта 2025 17:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Александра Саснович вышла в 1/8 финала челленджера в Испании, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусская теннисистка в двух сетах одолела менее рейтинговую спортсменку, представительницу Италии – Джорджию Педоне, у которой 213-я строчка планетарного топа. И если в первой партии наблюдалась довольно плотная борьба, то во второй Александра выглядела более уверенно. Как итог виктория с результатом – 6-4, 6-3. Матч продолжался 1 час 37 минут. Следующей соперницей Саснович станет победительница пары Далма Галфи – Кейтлин Кеведо.

# Теннис

Другие новости рубрики

Все новости
Дарья Веренич завоевали 4 золота на представительном турнире по художественной гимнастике в Баку
31 марта 2025 13:54

Дарья Веренич завоевали 4 золота на представительном турнире по художественной гимнастике в Баку

«Гомель» победил «Неман» в заключительной встрече 2-го тура ЧБ по футболу
31 марта 2025 11:41

«Гомель» победил «Неман» в заключительной встрече 2-го тура ЧБ по футболу

Арина Соболенко закрепилась на вершине мирового рейтинга
31 марта 2025 11:39

Арина Соболенко закрепилась на вершине мирового рейтинга