В Минске стартовали поединки по мини-футболу. У кого больше шансов на победу в II Играх стран СНГ?

В столичном спорткомплексе «Уручье» прошли стартовые поединки по мини-футболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нас прежде всего интересует матч, в котором играют Беларусь и Азербайджан. Понятно, что обе команды настроены на победу, но у кого больше шансов? Это мы узнали у нашего корреспондента Юлии Силипицкой.

Юлия Силипицкая, корреспондент:

Подходит к завершению четвертый соревновательный день II Игр стран СНГ. Некоторые виды спорта уже завершили свои выступления и определили победителей и призеров. Очень приятно, что белорусы с медалями, а вот для представители мини-футбола все только начинается. Понедельник – это стартовый день.

Главный трофей разыграют пять команд сборных U-19. В первый соревновательный день уже провели матчи России и Кыргызстана. 3:0 завершился поединок в пользу россиян. А вот во втором матче встречаются сборные Беларуси и Азербайджана (те, кто примет III Игры стран СНГ).Очень хочу сказать о том, что все участники как один говорят о том, что наш мультифорум просто потрясающе организован. Давайте послушаем, что говорят наши гости.

Хошров Мамедов, главный специалист Федерации Азербайджана по футзалу:

Для ребят U-19, U-17, они там до 19 лет, перспектива играть в сборной Азербайджана, играть на высоком уровне, представлять нашу сборную Азербайджана на Играх высокого уровня.

Александр Овчинников, администратор команды России:

Ребята готовились неделю в Москве, собрались. По сути, команда новая, кто-то в сборной был, но были разбиты по разным возрастам. Пока хорошо. Выиграли 3:0, было тяжело, соперник сильный, тем не менее справились.