4 белоруса не смогли пройти в полуфинал на соревнованиях по стрельбе из лука

К сожалению, наши стрелки не смогли пробиться в полуфиналы. На четвертьфинальной стадии у мужчин оступился Антон Терета, а у девушек сразу три белоруски не преодолели четвертьфинальный барьер. Это Александра Стрелец, Наталья Третьяк, и Анастасия Трутченкова. Таким образом, наши стрелки будут вести борьбу за награды в командном зачете и в упражнении смешанных пар.

Борис Любимов, заслуженный тренер Республики Беларусь по стрельбе из лука:

Очень нужны соревнования, очень. Если спортсмен не соревнуется, то он хочет или не хочет, но форму начинает терять, настрой. Сборная Беларуси в 2023 году, наверное, в России пять раза была. Это все равно международные соревнования, особенно, учитывая уровень подготовленности российских спортсменов: там есть и олимпийские чемпионы, и призеры Олимпийских игр, и, конечно, они все время заставляют наших спортсменов дышать глубоко, лук держать крепко и стараться не очень сильно уступать россиянам.