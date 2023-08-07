«Сильнейшие юниоры приехали». Иван Казак завоевал третье золото II Игр СНГ в стрельбе из пистолета

Белорусские стрелки сегодня, 7 августа, подтвердили свой класс. Иван Казак стал победителем в стрельбе из пневматического пистолета, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

За 24 выстрела он набрал 239,9 очка и опередил всех конкурентов. Также на счету наших парней золото в командном турнире. Первая сборная Беларуси в составе Ивана Казака, Владислава Демеша и Никиты Коваленко показала лучший результат – 1 729 очков и принесла нашей команде еще одно золото Игр. Таким образом, Иван Казак стал уже трехкратным чемпионом II Игр стран СНГ.

Иван Казак, трехкратный чемпион II Игр стран СНГ:

Знаете, я не думал, выиграю, не выиграю. Просто работал, удовольствие получал. Хорошая конкуренция, как всегда. Главный старт сезона, все сильнейшие юниоры приехали. Я очень рад, конечно. Все закончилось, думаю, можно порадоваться, чуть отдохнуть.