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«Сильнейшие юниоры приехали». Иван Казак завоевал третье золото II Игр СНГ в стрельбе из пистолета

07 августа 2023 14:52
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Белорусские стрелки сегодня, 7 августа, подтвердили свой класс. Иван Казак стал победителем в стрельбе из пневматического пистолета, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Сильнейшие юниоры приехали». Иван Казак завоевал третье золото II Игр СНГ в стрельбе из пистолета-1

За 24 выстрела он набрал 239,9 очка и опередил всех конкурентов. Также на счету наших парней золото в командном турнире. Первая сборная Беларуси в составе Ивана Казака, Владислава Демеша и Никиты Коваленко показала лучший результат – 1 729 очков и принесла нашей команде еще одно золото Игр. Таким образом, Иван Казак стал уже трехкратным чемпионом II Игр стран СНГ.

«Сильнейшие юниоры приехали». Иван Казак завоевал третье золото II Игр СНГ в стрельбе из пистолета-4

Иван Казак, трехкратный чемпион II Игр стран СНГ:
Знаете, я не думал, выиграю, не выиграю. Просто работал, удовольствие получал. Хорошая конкуренция, как всегда. Главный старт сезона, все сильнейшие юниоры приехали. Я очень рад, конечно. Все закончилось, думаю, можно порадоваться, чуть отдохнуть.

«Сильнейшие юниоры приехали». Иван Казак завоевал третье золото II Игр СНГ в стрельбе из пистолета-7

В стрельбе из пневматической винтовки из положения стоя наши девушки показали высокий уровень готовности. В командном турнире Елизавета Цыдик, Дарья Чуприс и Николь Куриленок выиграли серебро, а Алина Мазовка, Алина Белая и Даная Пинчук поднялись на третью ступень пьедестала.

# Стрельба # Елизавета Цыдик # Дарья Чуприс # Николь Куриленок # Владислав Демеш # Иван Казак # Фотофакт

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