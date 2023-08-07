Иван Тихон на II Играх стран СНГ: на такого уровня соревнованиях личные рекорды присутствуют всегда

Новости Беларуси. Легкая атлетика. Сильнейших в этом виде спорта определяют на Национальном олимпийском стадионе «Динамо». Среди болельщиков там находится и наш корреспондент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Легкая атлетика. Сильнейших в этом виде спорта определяют на Национальном олимпийском стадионе «Динамо». Среди болельщиков там находится и наш корреспондент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Юлия Силипицкая, корреспондент:
Мы продолжаем следить за выступлениями участников на II Играх стран СНГ. Мы находимся на стадионе «Динамо», как я уже говорила, в самом сердце спортивного Минска. Здесь выступают представители легкой атлетики. Турнир также проходит и на второй базе республиканском центре олимпийской подготовки на улице Калиновского. Там соревнуются в основном толкатели и метатели. В белорусской копилке уже 16 наград, 4 из которых золотые.
По легкоатлетическому сегменту выступают ребята не старше 14 лет и представители 9 стран. В третий соревновательный день запланировано 8 финалов, спортсмены уже вышли на старт. Это были девушки-пятиборки, они соревнуются по пяти видам легкой атлетики, и по сумме получается результат. Уже прошел первый вид – 60 метров с барьерами.
Полина Ветрова, участница II Игр стран СНГ (Россия):
Для меня это очень хороший старт, мне понравилось, как я пробежала.
Варвара Алексеева, участница II Игр стран СНГ:
Цели поставила высокие, надеюсь, удастся все их осуществить. Конкуренция серьезная, готова бороться.
Иван Тихон, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:
Наш фаворит Анна Орловская продемонстрировала свой уровень, завоевала две золотые медали. Были и личные рекорды. В этом возрасте все соревнования могут характеризоваться личными рекордами. Поэтому ребята показали, что на такого уровня соревнованиях личные рекорды присутствуют всегда.
Юлия Силипицкая:
Сейчас соревнуются девушки в прыжке с шестом. В основном это представители России и Беларуси. От страны могут выступать только два представителя, нашу представляют Милана Дудова и Руслана Моцар. Они уже сделали по одной попытке. А о результатах сообщим в следующих выпусках. Завтра будет заключительный день, где спортсмены опять-таки будут соревноваться.