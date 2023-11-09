В Минске стартовал международный турнир по греко-римской борьбе памяти Караваева

9 ноября участников ждала насыщенная соревновательная программа, по итогам которой стали известны имена финалистов в пяти весовых категориях. Решающие поединки состоятся в пятницу. Также в этот день определятся участники титульных боев и в остальных пяти дисциплинах. Завершится престижный старт 11 ноября.

Алим Селимов, председатель Белорусской федерации борьбы: Команда Узбекистана приехала с достаточно неплохим составом, который после турнира останется у нас на 12 дней на тренировочном сборе с национальной командой Республики Беларусь. Также все первые, вторые, третьи номера российской сборной участвуют, также участвуют чемпионы мира, призеры Олимпийских игр, чемпионы Европы. Очень конкурентоспособные, нашим ребятам придется хорошенечко попотеть, чтобы стать на пьедестал.

Виктор Сосуновский, главный тренер сборной Беларуси по греко-римской борьбе:

Сегодняшний турнир является критерием отбора к чемпионату Европы, который пройдет в 2024 году. Все понимают, что это важно, а плюс еще домашний турнир, которых у нас не так много высокого уровня. Родные стены, каждый спортсмен хочет в них выиграть.

Кроме того, 9 ноября в столичном Дворце спорта завершился турнир среди юниоров «Каравайчик». Юные борцы определили победителей и призеров во всех десяти весовых категориях.