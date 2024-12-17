Новости по тегу #Виктор Сосуновский

Белорусские борцы греко-римского стиля собрались в «Стайках» на установочный сбор и уже вошли в новый цикл. Главный тренер вызвал 36 сильнейших атлетов.
Атлеты 5 стран определяли сильнейших в 10 весовых категориях. Практически все финалы прошли с участием белорусов.
Турнир, проводимый при поддержке Президентского спортивного клуба, дает возможность юным спортсменам получить серьезный соревновательный опыт и проявить себя.
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