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Новости по тегу #Виктор Сосуновский

Белорусские борцы-классики готовятся к новому сезону
17 декабря 2024 19:28

Белорусские борцы-классики готовятся к новому сезону

Белорусы завоевали 7 золотых медалей на турнире по греко-римской борьбе памяти Караваева
30 ноября 2024 18:27

Белорусы завоевали 7 золотых медалей на турнире по греко-римской борьбе памяти Караваева

Команда Гродненской области стала последним полуфиналистом турнира «Лига храбрых»
16 ноября 2024 18:03

Команда Гродненской области стала последним полуфиналистом турнира «Лига храбрых»

Белорусские борцы готовятся к чемпионату Европы
09 февраля 2024 19:41

Белорусские борцы готовятся к чемпионату Европы

Глеб Макаренко и Павел Глинчук завоевали золото на турнире по греко-римской борьбе памяти Караваева
10 ноября 2023 15:52

Глеб Макаренко и Павел Глинчук завоевали золото на турнире по греко-римской борьбе памяти Караваева

В Минске стартовал международный турнир по греко-римской борьбе памяти Караваева
09 ноября 2023 19:51

В Минске стартовал международный турнир по греко-римской борьбе памяти Караваева

«Уровень выше чемпионата мира!» Белорусские борцы о II Играх стран СНГ
06 августа 2023 20:26

«Уровень выше чемпионата мира!» Белорусские борцы о II Играх стран СНГ

Современное пятиборье и греко-римская борьба: какой будет белорусская команда на Играх СНГ?
01 июля 2023 17:51

Современное пятиборье и греко-римская борьба: какой будет белорусская команда на Играх СНГ?

Виктор Сосуновский возглавил национальную команду Беларуси по греко-римской борьбе
24 сентября 2021 12:32

Виктор Сосуновский возглавил национальную команду Беларуси по греко-римской борьбе

Cтарший тренер сборной Беларуси по вольной борьбе: каждый из команды может завоевать лицензию в Токио
15 марта 2021 21:27

Cтарший тренер сборной Беларуси по вольной борьбе: каждый из команды может завоевать лицензию в Токио

Какие виды борьбы представят белорусы на олимпийском турнире в Будапеште?
15 марта 2021 15:19

Какие виды борьбы представят белорусы на олимпийском турнире в Будапеште?

Кто поедет на европейский отборочный олимпийский турнир по борьбе? Назван состав мужских сборных Беларуси
09 марта 2021 20:27

Кто поедет на европейский отборочный олимпийский турнир по борьбе? Назван состав мужских сборных Беларуси