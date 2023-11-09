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«Всё покажет бойцовский ковёр». Юношеские соревнования по греко-римской борьбе стартовали в Кемерово

09 ноября 2023 17:09
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«Сила традиций» – международный юношеский турнир по греко-римской борьбе, который проходит каждый год в разных городах Сибири. На этот раз праздник принимает Кузбасс-Арена в городе Кемерово, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Всё покажет бойцовский ковёр». Юношеские соревнования по греко-римской борьбе стартовали в Кемерово-1

Юношеские соревнования «Сила традиций» в этом регионе России собирают колоссальное количество болельщиков, так что удобные кресла арены пустовать точно не будут.

«Всё покажет бойцовский ковёр». Юношеские соревнования по греко-римской борьбе стартовали в Кемерово-4

Виталий Мурашко, тренер по греко-римской борьбе УО «Гродненское государственное училище олимпийского резерва»:
В этом году для ребят ставятся самые высокие задачи. Основная – заработать золотые медали. А как оно сложится – покажет бойцовский ковер.

«Всё покажет бойцовский ковёр». Юношеские соревнования по греко-римской борьбе стартовали в Кемерово-7

За главный трофей поспорят борцы греко-римского стиля из четырех стран: России, Беларуси, Армении и Казахстана. Наши ребята в прошлом году не смогли войти в призовую тройку команд. Но в 2023-м они решили все-таки потеснить действующих победителей и призеров.

Настроение у наших ребят боевое, и они готовы на подвиги. Подробнее в видеосюжете.

# Греко-римская борьба # Виталий Мурашко # Фотофакт

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