«Всё покажет бойцовский ковёр». Юношеские соревнования по греко-римской борьбе стартовали в Кемерово

«Сила традиций» – международный юношеский турнир по греко-римской борьбе, который проходит каждый год в разных городах Сибири. На этот раз праздник принимает Кузбасс-Арена в городе Кемерово, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Юношеские соревнования «Сила традиций» в этом регионе России собирают колоссальное количество болельщиков, так что удобные кресла арены пустовать точно не будут.

Виталий Мурашко, тренер по греко-римской борьбе УО «Гродненское государственное училище олимпийского резерва»:

В этом году для ребят ставятся самые высокие задачи. Основная – заработать золотые медали. А как оно сложится – покажет бойцовский ковер.