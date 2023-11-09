В Минске стартует чемпионат Беларуси по конькобежному спорту

Новости Беларуси. В пятницу, 10 ноября, в столице стартует чемпионат Беларуси по конькобежному спорту, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Участие в нем примут наши сильнейшие атлеты. Всего будет разыграно 72 комплекта наград.

Сергей Ильютик, старший тренер сборной Беларуси по конькобежному спорту:

Первый сбор мы отработали в Сочи. Второй сбор был у нас в Казахстане. Когда приехали из гор, сразу вышли на лед, и через три недели был уже старт. Спортсмены фактически показали свои запланированные секунды на этот год. Следующая наша задача – выступать на чемпионатах России и завоевывать места.

Данный турнир не является главным в сезоне для белорусов. Сейчас они ведут подготовку к чемпионату России. Также есть вероятность, что наши атлеты выступят на спартакиаде сильнейших в Челябинске. Чемпионат страны поможет лидерам поддержать соревновательную форму. При этом тренерский штаб планирует привлечь в командных гонках подрастающее поколение.