В Минске стартует чемпионат Беларуси по конькобежному спорту

Новости Беларуси. В пятницу, 10 ноября, в столице стартует чемпионат Беларуси по конькобежному спорту, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Участие в нем примут наши сильнейшие атлеты. Всего будет разыграно 72 комплекта наград.
Новости Беларуси. В пятницу, 10 ноября, в столице стартует чемпионат Беларуси по конькобежному спорту, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Участие в нем примут наши сильнейшие атлеты. Всего будет разыграно 72 комплекта наград.
Сергей Ильютик, старший тренер сборной Беларуси по конькобежному спорту:
Первый сбор мы отработали в Сочи. Второй сбор был у нас в Казахстане. Когда приехали из гор, сразу вышли на лед, и через три недели был уже старт. Спортсмены фактически показали свои запланированные секунды на этот год. Следующая наша задача – выступать на чемпионатах России и завоевывать места.
Данный турнир не является главным в сезоне для белорусов. Сейчас они ведут подготовку к чемпионату России. Также есть вероятность, что наши атлеты выступят на спартакиаде сильнейших в Челябинске. Чемпионат страны поможет лидерам поддержать соревновательную форму. При этом тренерский штаб планирует привлечь в командных гонках подрастающее поколение.
Игнат Головатюк, белорусский конькобежец:
Попробуем бить свои личные рекорды здесь. Может быть сможем поставить трек-рекорды. Посмотрим, какой будет лед. Сегодня, я хочу отметить, особенно хороший лед получился у наших ледоваров.
В рамках чемпионата Беларуси состоится интересное мероприятие. Это конькобежный забег на 100 метров звезд разных видов спорта. Атлеты посещали тренировки в течение месяца. И уже готовы продемонстрировать все, чему научились.