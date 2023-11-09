«Динамо-Минск» обыграло ХК «Сочи» в домашнем матче

В первом периоде команды играли на встречных курсах. Хозяева были нацелены на ворота соперника, стремились реализовать свой атакующий потенциал, гости же в большей степени отдавали предпочтение контратакам. Во второй 20-минутке игровой рисунок не изменился. Но счет первыми открыли гости – отличился Мичков.

Окончательный результат матча – 2:1. В пятницу, 10 ноября, команды вновь встретятся на льду «Минск-Арены».