«Динамо-Минск» обыграло ХК «Сочи» в домашнем матче

Новости Беларуси. Динамовцы Минска провели домашний поединок против хоккейного клуба «Сочи», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Динамовцы Минска провели домашний поединок против хоккейного клуба «Сочи», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В первом периоде команды играли на встречных курсах. Хозяева были нацелены на ворота соперника, стремились реализовать свой атакующий потенциал, гости же в большей степени отдавали предпочтение контратакам. Во второй 20-минутке игровой рисунок не изменился. Но счет первыми открыли гости – отличился Мичков.
Окончательный результат матча – 2:1. В пятницу, 10 ноября, команды вновь встретятся на льду «Минск-Арены».