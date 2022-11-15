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В Минске стартовал Мемориал заслуженных тренеров БССР по лёгкой атлетике

15 ноября 2022 14:11
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Новости Беларуси. 15 ноября в Минске стартовал легкоатлетический Мемориал заслуженных тренеров БССР Сергея Хомчука и Мечислава Овсяника. 500 юных атлетов со всей страны, возраст которых не превышает 14 лет, в течение двух дней определят лучших в 11 дисциплинах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Минске стартовал Мемориал заслуженных тренеров БССР по лёгкой атлетике-1

Иван Тихон, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:
Создаем праздники для наших юных атлетов. Соревнования – это праздник спортивный. А общество «Динамо» – организация, которая готовит наших молодых ребят, не только наших, но и для других видов спорта, для легкой атлетики в том числе. И они традиционно проводят этот турнир, на котором участвуют более 500 атлетов, которые демонстрируют свой уровень соревнований. Мы ищем таланты, которые тренируются у нас. Не ищем даже, а определяем таланты, потому что вся наша молодежь талантливая, а мы просто выбираем из этих талантов самые лучшие.

# Легкая атлетика # Иван Тихон # Сергей Хомчук # Мечислав Овсяник # Фотофакт

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