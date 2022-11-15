В Минске стартовал Мемориал заслуженных тренеров БССР по лёгкой атлетике

Иван Тихон, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:

Создаем праздники для наших юных атлетов. Соревнования – это праздник спортивный. А общество «Динамо» – организация, которая готовит наших молодых ребят, не только наших, но и для других видов спорта, для легкой атлетики в том числе. И они традиционно проводят этот турнир, на котором участвуют более 500 атлетов, которые демонстрируют свой уровень соревнований. Мы ищем таланты, которые тренируются у нас. Не ищем даже, а определяем таланты, потому что вся наша молодежь талантливая, а мы просто выбираем из этих талантов самые лучшие.